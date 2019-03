Juve con 16 milioni in più E spinta al piano di crescita

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (10.5%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Le Iene - scherzo scabroso a Valentina Allegri durante Juve-Atletico : loro nudi - lei circondata : Le Iene non hanno pietà. Ogni settimana, prendono un vip e gli fanno uno scherzo al limite del sadismo. Stavolta tocca a Valentina Allegri, figlia d'arte. Suo padre, tecnico della Juventus, è reduce dall’impresa storica, la rimonta contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League,

Ascolti Tv 12 marzo 2019. Vincono le Meraviglie di Angela e Allegri : 4 - 5 milioni per i Tesori della Penisola - 3 milioni per la Juve su ... : Ascolti Tv di martedì 12 marzo 2019 . Su vince la serata con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori pari al 19,3% di share. Al secondo posto troviamo un'altra meraviglia, la Juventus di ...

Juventus - Isco vuole i bianconeri : è stanco del Real Madrid : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco vuole i bianconeri: ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0. Rimonta riuscita - super Ronaldo manda i bianconeri ai quarti. CR7 restituisce poi il gestaccio a Simeone : Cristiano Ronaldo si è scatenato al momento giusto, la sua prima tripletta in maglia bianconera ribalta l?Atletico e spalanca ai bianconeri le porte dei quarti di Champions. Nella notte...

Juve - notte magica con i miracoli di Ronaldo. E vola in Borsa : Come nelle favole più belle, dove le zucche si trasformano in carrozze. La Juventus inerme di Madrid, mortificata da una sconfitta che sembrava una condanna, annichilisce l'Atletico Madrid, ribalta ...

Massimiliano Allegri - le tre mosse perfette con cui ha distrutto il Cholo : Juve leggendaria : Il paradosso dell' impresa è che Max Allegri sbugiarda se stesso. Sostiene infatti che la tattica non conta nel calcio, o perlomeno che si tratta di una questione secondaria, ma con la tattica ribalta l' Atletico e il destino. Max schiera una Juventus mai vista e geniale perché tanto illogica da tro

Belen a Torino per Juventus-Atletico - la Rodriguez ”porta bene” ai bianconeri [VIDEO] : Belen Rodriguez spunta a sorpresa sugli spalti dell’Allianz Stadium, l’argentina in tribuna Vip in occasione di Juventus-Atletico Madrid Non solo Georgina Rodriguez e le altre Wags bianconere, sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino ieri ha risposto presente anche Belen Rodriguez. La bellissima argentina, insieme alla sua amica modella Milca Gili e alla manager Patrizia Griffini, ha potuto godere dello spettacolo ...

Juve - incasso record allo Stadium con l’Atletico : Juventus Stadium incasso record – E’ stato tutto perfetto nella notte di Champions League per la Juventus, che con un sonoro 3-0 ha sconfitto l’Atletico Madrid conquistando i quarti di finale della UEFA Champions League. Decisivo l’acquisto estivo per eccellenza, Cristiano Ronaldo, che con una tripletta – due reti di testa, una su rigore – […] L'articolo Juve, incasso record allo Stadium con l’Atletico è stato realizzato da Calcio e ...

La Juve fa il botto in Borsa : sospesa per eccesso di rialzo con un balzo teorico del 20% : Il titolo Juve fa il botto in Borsa dopo l'esaltante successo contro l'Atletico Madrid che ha portato i bianconeri nei quarti di finale di Champions. Competizione che, a questo punto, vede il club torinese fra le principali favorite.Il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo con un balzo teorico del 20%. Il tutto in una giornata con Piazza Affari in lieve rialzo e all'interno di uno scenario che vede i mercati europei ...

La Juve vola in Borsa con la Champions : apertura a +24% : Titolo Juventus – La straordinaria notte europea vissuta dalla Juventus non è passata inosservata a Piazza Affari. apertura in rally per il titolo della società bianconera, che è arrivato a toccare un +24% a 1,58 dopo il -2,7% della chiusura di ieri sera. Il titolo non era riuscito a far prezzo in apertura per i […] L'articolo La Juve vola in Borsa con la Champions: apertura a +24% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Con una tripletta Ronaldo spinge la Juventus ai quarti : Roma, 13 mar., askanews, - La Juve ce l'ha fatta: è ai quarti di Champions! Un'impresa eccezionale, dopo lo 0-2 dell'andata a Madrid. Allo Stadium finisce infatti 3-0, con tre gol di Cristiano Ronaldo,...