Vaccini | Lorenzin | Le legge è un successo | ma temo venga smantellata per ottenere

(Di martedì 12 marzo 2019)L'ex ministra della Salute Beatriceè stata intervistata da Radio Capital e ha parlato della suasull'obbligatorietà dei"I risultati della vaccinazione obbligatoria mi fanno un effetto positivo e confortante, perché vuol dire che abbiamo allontanato l'insorgenza di nuove e più gravi epidemie per i prossimi anni dal nostro Paese. Questo era l'obiettivo. Ricordo a tutti che per me l'obbligatorietà non è il fine della, ma è un mezzo attraverso cui arrivare alla copertura dell'immunità di gregge. I cittadini italiano non lo sanno, ma si è parlato tantissimo in tutti i congressi mondiali di quello che ha raggiunto l'Italia in così breve tempo, cioè ha aumentato le coperture del 10-12%, in alcune province ancora di più, quindi abbiamo avuto un vero effetto straordinario che ci dimostra due cose: 1) il popolo italiano ha bisogno di avere una certezza di ...

