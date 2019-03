Un turno di squalifica e multa per Gasperini | solo ammenda a Gattuso

Squalificati Serie A : in otto salteranno il prossimo turno : Serie A, il giudice sportivo si è espresso in merito ai calciatori Squalificati per il prossimo turno di campionato: Florenzi out dopo il rosso di ieri Il giudice sportivo si è espresso oggi in merito ai calciatori che salteranno il prossimo turno di campionato che andrà in scena nel weekend, partendo dalla gara di venerdì sera. Unico espulso del turno precedente il romanista Florenzi, al quale è stata comminata una giornata di squalifica. ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse e moduli : tutti gli squalificati del turno : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Mosse e le scelte degli allenatori studiate per le partite della 27giornata di campionato, e attese il 9 e 10 marzo 2019.

Serie A squalificati 27 giornata : un turno a Dzeko - Kolarov e Fazio : squalificati 26 giornata- Il giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 7° giornata di ritorno del massimo campionato italiano, ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli squalificati in vista della 27 giornata di Serie A. Vediamoli nel dettaglio. -> Leggi anche: Pagelle Napoli-Juventus 1-2, highlights e tabellino del match – […] L'articolo Serie A squalificati 27 giornata: un ...

Serie B - tre giocatori squalificati per un turno : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MILANO - Sono tre i giocatori fermati, tutti per un turno, dal giudice sportivo ...

Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo : dodici i calciatori squalificati per un turno : Il Milan perde Suso in vista del match con l’Empoli, mentre il Napoli dovrà fare a meno di Insigne Sono dodici i calciatori che salteranno per squalifica la 25ª giornata del campionato di Serie A, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo pubblicato oggi. Il Milan non potrà contare su Suso nel match di San Siro con l’Empoli, mentre Lorenzo Insigne salterà la sfida tra Parma e Napoli. Questa la lista dei giocatori ...

Serie A - 12 giocatori squalificati per un turno : ROMA - Il Giudice Sportivo ha fermato per la venticinquesima giornata di Serie A 12 giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Karol Linetty , Sampdoria ,, Domenico Berardi , Sassuolo ,, Emre Can , ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : in 12 saltano il prossimo turno : Squalificati Serie A – E’ andata in archivio la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Non si ferma la Juventus che ha ottenuto altri tre punti contro il Frosinone, solo un punto invece per il Napoli che non è andato oltre il pareggio contro il Torino. Per il resto grande bagarre per la qualificazione in Champions League ed Europa League ed anche per ...

Serie A - dieci squalificati per un turno : dieci calciatori sono stati squalificati per un turno in Serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Si tratta del difensore del Torino, Nicolas Nkoulou che era stato espulso, per doppia ...

Serie D - squalificato per un turno Alessandro Videtta della Sanremese : ... Bani, Ciappellano, Di Lernia, della Valle, Pautassi , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis , Borgaro Nobis, , Spadafora, Niang , Pro Dronero, , Bernabino, Scienza, ...

Serie B : sette squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 22 GEN - Sono sette i giocatori squalificati, tutti per un turno, dopo le partite della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Fermato per una giornata anche l'allenatore ...

Serie A : 8 squalificati per un turno : ANSA, - ROMA, 22 GEN - Otto calciatori sono stati squalificati per un turno in Serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Si tratta di Francesco Acerbi della Lazio ed Edimilson della Fiorentina,...

'Offese all'arbitro' : Gattuso squalificato per un turno dopo la Supercoppa : Gennaro Gattuso è stato squalificato per un turno, che sconterà in campionato, dopo la finale di Supercoppa giocata e persa ieri, a Gedda, contro la Juventus. Il tecnico del Milan è stato fermato '...

Milan - Gattuso squalificato per un turno : 'Parole offensive e insinuanti all'arbitro' : ROMA - Gennaro Gattuso è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo per aver protestato con l'arbitro Banti al termine della Supercoppa persa 1-0 con la Juventus. Per lui anche 15mila ...