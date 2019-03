Riscatto laurea Inps 2019 | detrazioni fiscali e costo Il nuovo sconto

Reddito di cittadinanza : tutti i nodi da sciogliere : dal bando per i navigator al Riscatto agevolato della laurea : La prossima settimana sarà decisiva per il Reddito di cittadinanza, con il nodo centrale dei «navigator» oggetto di un confronto serrato con le Regioni in attesa del bando ufficiale per il ...

Pensioni Quota 100 : sconto di un anno e Riscatto laurea. La proposta Lega : Pensioni Quota 100: sconto di un anno e riscatto laurea. La proposta Lega La Commissione Lavoro della Camera prosegue l’esame del cosiddetto “decretone” che contiene Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Terminata la fase di audizione di deputati ed esponenti istituzionali e delle parti sociali; dalla settimana prossima la Commissione passerà al setaccio gli emendamenti presentati da partiti di maggioranza e opposizione. Pensioni Quota ...

Laurea - Riscatto con lo sconto per chi ha meno di 45 anni ora si può presentare domanda : ROMA Via alle domande per il riscatto della Laurea con le nuove regole fissate dal cosiddetto decretone che contiene le norme su reddito di cittadinanza e quota 100. A poter sfruttare lo sconto ...

Pensioni : Riscatto laurea da 5.240 euro per anno di studio - Lega propone senza limiti di età : Riscattare gli anni di studio per il proprio corso di laurea e renderli utili al raggiungimento dei requisiti di accesso alle Pensioni è un provvedimento inserito nel decreto su quota 100 da parte del governo. L’atto che adesso è in seconda lettura alla Camera per i nuovi emendamenti a correzione delle misure varate, potrebbe portare una sostanziale novità proprio per il riscatto di laurea. Infatti la Lega ha depositato un emendamento che ...

Pensioni - al via il Riscatto della laurea : come presentare domanda e quanto costa : Da oggi è possibile presentare domanda per chiedere il riscatto della laurea, ovvero far rientrare nel calcolo degli anni di contributi versati anche quelli di studio universitario. La novità riguarda il costo del riscatto, che con il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato abbassato. Ecco come presentare domanda e quanto costa riscattare la laurea.Continua a leggere

