Pistocchi | altra stoccata | “Il fisico di Kean prima e dopo”- FOTO

juvedipendenza

(Di martedì 12 marzo 2019) Maurizio, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su Moise. Il noto giornalista ha focalizzato la sua attenzione suldi, mettendo a confronto duedell’attaccante bianconero. Unarelativa alla passata stagione, unarelativa alla stagione in corso. Una chiara allusione … More

andreozzi93 : @AntonioBuccieri @Marco2Calzini @pisto_gol Hahahahahaha è vero,altra cazzata scritta da pistocchi ,le spara sempre ???????? - il_Malpensante : @frances97837834 @AlfredoPerrino @Azpitarte @pisto_gol Pistocchi spesso risponde a delle provocazioni. Dall'altra p… - zazoomblog : Pistocchi altra bordata: “L’Ajax è costata meno dello stipendio di CR7” - #Pistocchi #altra #bordata: #“L’Ajax… -