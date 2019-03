Milan | c' è un retroscena legato a Insigne

Milan - Galliani ed i retroscena su Donnarumma : “l’ho strappato dalle mani dell’Inter” : Gigio Donnarumma è uno dei cardini del nuovo Milan targato Gattuso, il portiere è però stato vicinissimo all’Inter in passato Quest’oggi Gigio Donnarumma compie gli anni, 20 per l’esattezza nonostante dimostri una grande esperienza tra i pali. Adriano Galliani si prende una fetta di merito della sua esplosione, per averlo portato al Milan nonostante il pressing di altri club, tra questi i rivali interisti. Proprio Galliani, ...

Retroscena Milan : scartato Gimenez nel 2013 - poi andò all'Atletico Madrid : Un Retroscena di mercato riportato da Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport . Nell'estate del 2013, José : costava 1,5 milioni di dollari, ma l'allora ds rossonero Rocco Maiorino lo scartò. Dopo poche settimane, lo prese l'Atletico Madrid per 3 milioni di euro .

I Retroscena di Blogo : Donatella Milani chiede perdono - Rettore dice di no ? : Lo ha detto ieri pomeriggio nel corso del varietà di Rai1 Vieni da me. Donatella Milani ha parlato della sua lite nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo e lo ha fatto chiedendo in sostanza perdono. L'ex debuttante di Sanremo '83 ha detto di essersi pentita del suo sfogo durante l'ultima puntata trasmesso dello spettacolo musicale prodotto da Ballandi multimedia e si è detta disposta a tornare a cantare con la sua maestra ...

Saint Maximin-Milan - ora si complica tutto : nuovo retroscena : Saint Maximin-Milan- Si potrebbe complicare in maniera totale il possibile passaggio in rossonero di Saint Maximin. L’estero offensivo, inseguito in maniera intenza e totale dal Milan, potrebbe decidere di declinare la proposta rossonera e aprire al clamoroso passaggio in Spagna, sponda Atletico Madrid. Di fatto, i Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia […] L'articolo Saint Maximin-Milan, ora si complica ...

Calciomercato Napoli - Hamsik-Dalian : cifre e retroscena. E il Milan… : Retroscena Milan Spuntano alcuni retroscena sull'affare che porterà Hamsik in Cina: la proprietà del Dalian ha interessi anche nel mondo del cinema , probabile dunque che nell'accordo sia stato ...

Retroscena Higuain : una rissa sfiorata dietro l'addio al Milan : Arrivato ai minimi storici, come scrive la Gazzetta dello Sport : 'I rapporti tra il centravanti e Leonardo vanno in frantumi. Autentiche sfide. Il passaparola dice che un giorno i due hanno ...

Milan - Piatek si presenta : le prime parole da rossonero ed i retroscena di Leonardo : Il Milan presenta l’attaccante Piatek, sostituto di Higuain che si è appena trasferito al Chelsea. Il primo a prendere la parola è stato l’ad Ivan Gazidis: “Vogliamo ricostruire una grande squadra, nel lungo periodo. Non guardiamo solo a giocatori giovani, ma dobbiamo tenere conto dei paletti della Uefa. Krzyzstof rappresenta il giocatore perfetto per noi. Sono felice di presentare oggi il nostro nuovo acquisto, Piatek. ...