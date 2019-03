Michele Placido e Anna Bonaiuto in scena con ' Piccoli crimini coniugali'

7 minuti : trama - cast e curiosità del film di Michele Placido con Ambra Angiolini : Venerdì 8 marzo, in prima serata su Rai3 dalle 21.15 – in occasione della Festa della Donna – va in onda 7 minuti, film del 2016 diretto da Michele Placido con un cast d’eccezione. 7 minuti: il trailer 7 minuti: la trama L’incertezza del futuro appesa a 7 minuti. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre ...

Lutto per Michele Placido - è morta la mamma Maria Iazzetti : Un grande Lutto ha colpito l’attore e regista Michele Placido. Si è spenta a 96 anni la madre Maria Iazzetti. La donna è morta ad Ascoli Satriano, comune di poco più di 6000 abitanti in provincia di Foggia dove lo stesso artista è nato il 19 maggio del 1946. A dare notizia del decesso è il sito Foggia Today, che riporta come siano giunte le sincere e commosse condoglianze a Placido anche da parte del sindaco Vincezo Sarcone, dei ...

55 Passi nel Sole - Al Bano e Romina/ Diretta e ospiti : da Beppe Fiorello a Michele Placido e Roberto Vecchioni : Al Bano e Romina sono i protagonisti della seconda serata di 55 Passi nel Sole, lo show con cui Carrisi festeggia 55 anni di carriera , 30 gennaio 2019, .

Michele PLACIDO/ 'Guardo con interesse al nuovo governo - diamogli il tempo - poi si vedrà' - 55 passi nel sole - : MICHELE PLACIDO è tra gli ospiti della seconda puntata di '55 passi Nel sole', lo show evento di Al Bano Carrisi e Romina Power

Montegranaro. Michele Placido in una "Serata Romantica" tra teatro e musica : appuntamento venerdì 1 febbraio : La collaborazione in teatro li ha visti protagonisti in recitals di successo e in tanti spettacoli con la regia dello stesso Placido e le musiche di Cavuti tra cui "Così è , se vi pare, " di Luigi ...

Viva l'Italia : trama - super cast e curiosità del film con Michele Placido : Michele ha tre figli che, dopo 30 anni di militanza politica, è riuscito a sistemare attraverso varie raccomandazioni: Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di ...

I "Piccoli crimini coniugali" di Michele Placido sul palco del Teatrodante Carlo Monni : Fiabe della Buonanotte Durante lo svolgimento degli spettacoli è possibile usufruire del servizio di baby parking, organizzato in collaborazione con Centro Iniziative Teatrali. Potrete portare con ...