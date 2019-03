Il regista arrestato a Roma inscenava finti cast con scene di stupro | ma le violenze

Roma - arrestato regista : cinque ragazze lo accusano di averle violentate durante i provini : ragazze giovani ed ingenue, alle prime armi, con un sogno nel cassetto: quello di diventare attrici. Le presunte vittime del regista Pino Flamini hanno tutte le stesse caratteristiche: erano pronte ad accettare un provino con l’illusione che la loro vita potesse cambiare per sempre. Tuttavia, gli incontri all’Accademia dello spettacolo di Roma – un’associazione culturale diretta dallo stesso Flamini – diverse volte avrebbero preso una brutta ...

Violenza sessuale - regista arrestato a Roma : “Finti provini per abusare di aspiranti attrici. Anche minorenni” : Organizzava provini per la produzione di un film, poi mai realizzato. Ma era solo un escamotage per abusare sessualmente delle aspiranti attrici, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti. Con quest’accusa i carabinieri della compagnia di San pietro hanno arresto Pino Flamini, regista Romano di 69 anni. L’uomo si trova agli arresti domiciliari: è accusato di Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di ...

