Il dipendente della Conad la combina grossa | sulla colomba della Juventus spunta la

Via della Seta - Cina "Italia indipendente"/ Primi a firmare nel G7 : ira Ue-Usa : Via della Seta, Cina replica ad accuse Usa-Ue 'Italia è e sarà indipendente nelle scelte'. Caso internazionale sul memorandum d'intesa

"Dasvidania" Internet. In Russia primo ok della Duma al progetto di "rete indipendente" : La Russia vuole disconnettersi dalla rete internet globale per creare una Rete alternativa, come parte della sua strategia per affrontare una futura guerra ciberneticaLa Duma ha approvato in prima lettura una bozza di legge per consentire alle autorità russe di assumere il controllo sui punti di connessione che collegano la Russia alla rete internet mondiale. L'obiettivo dovrebbe essere quello di far funzionare il web russo in condizioni ...

La giornalista indipendente Marilù Mastrogiovanni farà parte della giuria per un prestigioso premio Unesco : unica italiana

Quota 100 - beneficio o beffa? dipendente pubblica rischia il blocco della liquidazione per otto anni : Marianna è una Dipendente pubblica, lavora al castello di Casale Monferrato. Anche lei, come molti, sarebbe pronta a lasciare in anticipo il lavoro per la pensione di cui potrebbe usufruire con l'...

L'inghippo occulto della manovra. Ti trasformi da dipendente a partita Iva e paghi solo il 15% di tasse : Tra meno di un mese potrebbe diventare il successore di Susanna Camusso alla guida della Cgil, ma la sfida con l'altro candidato Maurizio Landini si preannuncia all'ultimo voto. Eppure Vincenzo Colla, intervistato da La Stampa, parla già da leader, e fa già quello che ci si aspetta dal capo del più potente sindacato italiano: pungere il governo. A partire dai difetti contenuti a suo dire in una manovra che "guarda fino a ...