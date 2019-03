Il blog di Grillo e la Via della Seta | «Tanto invasiva quanto irreversibile»

M5S - Favia condannato per diffamazione. Beppe Grillo : “Dal blog ho guadagnato solo 30mila euro” : L'ex consigliere regionale emiliano-romagnolo del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia, è stato condannato mercoledì dal tribunale di Roma al pagamento di 500 euro, con l'accusa di diffamazione nei confronti della Casaleggio Associati. Favia: "Ho deciso che querelerò Beppe Grillo per falsa testimonianza"Continua a leggere

Grillo ha detto ai giudici quanto ha guadagnato dal suo blog : "Il sito BeppeGrillo.it, gestito dalla Casaleggio Associati che ne curava anche la contabilità, è nato nel 2005 da un incontro tra me e Gianroberto Casaleggio per fare controinformazione. Inizialmente si finanziava con gli incassi delle videocassette dei miei spettacoli. Nel 2014 è subentrata la pubblicità come forma di finanziamento del blog, pubblicità con dei limiti perché la gestiva Google. Ma in quel periodo il blog era ormai alla fine ...

Diciotti - sul blog M5s il quesito su Salvini che assicura : "Governo comunque avanti" | Grillo ironico : "Se voti Sì vuol dire No" : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Si vota dalle 10 alle 19: per dire 'no' bisogna votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti.

Diciotti - sul blog M5s il quesito su Salvini | Grillo ironico : "Tra comma 22 e sindrome di Procuste" | Il leghista : "Nessuno scambio" : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19: per dire 'no' bisogna votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti.

Beppe Grillo torna sul blog delle Stelle : “Dopo 10 anni di battaglie - nel 2019 sarà approvata la legge sull’acqua pubblica” : “Dopo quasi 10 anni di battaglie, fuori e dentro il parlamento, il 2019 segnerà un traguardo storico: l’approvazione della legge sull’acqua pubblica del Movimento 5 Stelle“. Beppe Grillo torna a parlare sul Blog delle Stelle e lo fa con un post firmato di suo pugno in esclusiva per il sito che di solito ospita i parlamentari M5s. Un segnale importante alla vigilia delle elezioni Europee: il comico sta facendo la tournée nei teatri ...

I Retroscena di blogo : Beppe Grillo manco lo voleva lo Speciale di Rai2 : Le polemiche in questi ultimi giorni non sono di certo mancate. Lo Speciale di questa sera su Rai2 Grillo c'è, naturale prosecuzione di quello dedicato ad Adriano Celentano e anello dei prossimi incentrati su Roberto Benigni e più avanti su Enzo Tortora, ha suscitato un vespaio di battute e contro battute. Giorgio Gori: Non mi piace il PD che attacca Freccero per lo Speciale su ...

Trivelle - Toninelli : "Non daremo autorizzazioni". blog di Grillo detta la linea : Il Movimento compatto dopo le polemiche per l'avvio alle trivellazioni nel Mar Ionio. Il post a firma della senatrice L'Abbate: "Pericolose e insostenibili"

Trivelle - senatrice M5s contraria pubblica il post sul blog di Grillo : “Sono costose - pericolose e insostenibili” : Una lunga analisi sui costi delle Trivelle che sono “pericolose e insostenibili”. Non sul blog delle Stelle, dove solitamente gli eletti hanno il loro spazio di discussione, ma su quello di Beppe Grillo. Lì la senatrice pugliese del M5s, Patty L’Abbate, economista ambientale, ha pubblicato la sua analisi sul “tema scottante delle trivellazioni di questi giorni”, dopo il via libera a 3 autorizzazioni in Puglia, da ...

Grillo sul blog contro le trivelle : 'Costose - pericolose e insostenibili' : 'Le trivelle ? Costose, pericolose e insostenibili'. Così Grillo sul blog dove riporta un'analisi dettagliata dei costi delle energie fossili di Patty L'Abbate esperta di Green Economy. 'Il programma ...

Dalla gloria di Forbes a 2mila like Il blog di Grillo perde 30mila posizioni : ... in poco più di un minuto e mezzo ha evitato di affrontare ogni argomento di attualità politica. Pochissimi titoli di giornali, viralità ridotta al lumicino. 2mila e 617 mi piace su Facebook, 361 ...