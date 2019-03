' App' svela fake news e verifica fonti con un clic

Nintendo svela i dettagli della limited edition giApponese di Fire Emblem : Three Houses : Come riporta Gematsu, Nintendo ha rivelato i dettagli e le immagini finali per Fire Emblem: Three Houses "Fodlan Collection", l'edizione limitata per il Giappone.L'edizione presenterà:Una box art illustrata dal character designer Chinatsu Kurahana. Con il monastero di Garreg Mach sullo sfondo e i protagonisti maschili e femminili. Questo design è utilizzato sia per l'edizione standard che per la "Fodlan Collection" in edizione limitata.Leggi ...

Ciclismo - svelato il percorso del Giro Rosa 2019! Partenza in Piemonte e arrivo a Udine dopo dieci tAppe : svelato proprio in occasione della Festa della Donna il percorso del Giro Rosa 2019, 30a edizione della più importante corsa a tappe ciclistica al femminile che si svolgerà dal 5 al 14 luglio. Saranno in totale dieci le frazioni in programma, per un totale di circa 920 km. Soltanto quattro le regioni interessate quest’anno: Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La Partenza avverrà da Cassano Spinola, piccolo comune in ...

Un nuovo report svela la complicità tra Facebook e App molto note come Duolingo : Secondo quanto scoperto dal gruppo britannico Privacy International (PI) alcune app molto note come Yelp e Duolingo inviano dei dati al social di Zuckerberg L'articolo Un nuovo report svela la complicità tra Facebook e app molto note come Duolingo proviene da TuttoAndroid.

Ultimo svela la sua verità - tornerà a Sanremo? Il rApporto con Venditti : Ultimo si lascia finalmente andare con un’intervista dopo il Festival di Sanremo 2019 Dopo il Festival di Sanremo 2019, Ultimo per la prima volta si lascia andare in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il giovane cantautore è stato protagonista di diverse polemiche, a causa di quanto accaduto dopo la finale del noto programma musicale. […] L'articolo Ultimo svela la sua verità, tornerà a Sanremo? Il rapporto con Venditti ...

F1 - prima Apparizione per la nuova Haas a Barcellona : svelata sul circuito del Montmelò la VF-19 [GALLERY] : Non solo l’Alfa Romeo Racing, anche il Team Haas ha presentato la versione definitiva della VF-19 affidata a Grosjean e Magnussen Se una decina di giorni fa era stata svelata solo la livrea, il Team Haas ha deciso di presentare ufficialmente la VF-19 sul circuito di Barcellona, sede della prima sessione di test pre-stagionali. Ufficializzato l’accordo con Rich Energy, da cui la nuova monoposto ha preso i colori nero e oro, ...

MAppa di Fortnite Stagione 8 svelata in anticipo - come cambierà? : Il futuro della Battaglia Reale targata Epic Games è sempre più vicino. E fa rima con Fortnite Stagione 8. I giocatori su ogni piattaforma, da PlayStation 4 a Nintendo Switch, attendono infatti la prossima Stagione del titolo, mentre sono attive le tante novità messe sul piatto dal team di sviluppo in occasione di San Valentino. Una season, l'ottava, che inizierà il 26 febbraio e che come da tradizione porterà con sé Sfide inedite e molto ...

Apple : la piattaforma di video streaming sarà svelata in Primavera : La notizia era nell’aria già da parecchio tempo, ma è stato negli ultimi mesi che il celebre colosso della tecnologia Apple ha conosciuto un periodo complicato della sua storia. I tempi in cui gli iPhone registravano record di vendite trimestre dopo trimestre sono ormai un ricordo. Questo ha reso necessario un cambio di rotta importante, tanto da spingere il colosso di Cupertino a puntare maggiormente sui servizi per trovare nuova linfa ...

Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’App per smartphone - ecco come saranno : Oltre allo smartphone pieghevole, il 20 febbraio a San Francisco Samsung presenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno smartwatch, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e delle cuffie senza fili. Se v’incuriosisce sapere come sono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app ...

Il Netflix di Apple sarà svelato il 25 marzo? - : Peraltro, due degli ospiti, recita il rapporto , Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, saranno protagonisti di uno degli spettacoli proposti dalla Mela. Allo stesso evento, peraltro, Apple potrebbe ...

F1 - svelata la nuova Red Bull VerstAppen 'Ci aspettiamo molto' : SILVERSTONE, INGHILTERRA, - Non solo Mercedes . Dopo le Frecce d'Argento anche la Red Bull si mostra al mondo. Sul circuito inglese di Silverstone primi giri oggi anche per la RB15, la nuova monoposto con cui la scuderia austriaca affronterà il prossimo Mondiale di Formula Uno, con al volante Max ...

F1 - Red Bull : svelata la RB15 di VerstAppen e Gasly : MILTON KEYNES - Rossa e blu: una livrea particolare e diversa, il nuovo motore Honda, e la prima vettura del dopo-Ricciardo. Sono le caratteristiche della nuova Red Bull, svelata sui social. La ...

Dalla vendita della Sampdoria all’Appello alla Sindaca Raggi - Ferrero svela : “lo Stadio Flaminio? Ci penso io!” : A tutto Massimo Ferrero: Dalla vendita della Sampdoria alla ristrutturazione dello Stadio Flaminio “Io non vendo la Sampdoria e lo ripeto, non ho ricevuto offerte. In Italia il merito e la fatica non esistono più. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo Stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere? Forse qualcuno vuole farsi pubblicità alle mie spalle“. Così il patron blucerchiato ...

F1 - la Racing Point pronta a svelare la nuova monoposto : Appuntamento mercoledì alle 16 italiane : Giornata piena di appuntamenti domani, con tre scuderie pronte a svelare la propria monoposto: la Racing Point dà appuntamento alle 16 italiane La giornata di domani si preannuncia ricca di emozioni, con ben tre presentazioni ufficiali in programma. Sarà il turno di Red Bull e Mercedes, ma anche della rinnovata Racing Point, che prenderà il posto della vecchia Force India. La nuova scuderia di proprietà di Lawrence Stroll si mostrerà alle ...

App Google svela numerose novità in lavorazione nella versione beta 9.23 : Stranamente, questa volta sono presenti due versioni beta distinte dell'App Google, 9.21 e 9.23, apparentemente molto simili, che rivelano entrambe un nuovo ID dispositivo Assistant denominato "nexus", una funzionalità "Labs" e novità per il supporto alle auto. L'articolo App Google svela numerose novità in lavorazione nella versione beta 9.23 proviene da TuttoAndroid.