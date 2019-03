A ogni barba il suo rasoio

gqitalia

(Di martedì 12 marzo 2019) Partiamo con il dire che la maggior parte degli uomini, al giorno d’oggi, dà più importanza allarispetto ai capelli. Se infatti l’hair styling scelto viene adottato per parecchio tempo, in fatto di beard shape l’uomo non ha (quasi) mai tregua. Il trend del 2019? Vede le lunghezze sempre più corte e sempre più curate. Mastile diha unspecifico. Ecco i regolain base alle esigenze. La boxer beard. Ovvero lacorta, dal taglio leggermente squadrato, che segue le linee del viso. Un look pulito e ordinato che, per rimanere tale, ha bisogno di molte cure, anche giornaliere. Il prodotto:di sicurezza Bullfrog in metallo cromato a doppio filo “chiuso” che, avendo una sola lama, consente di definire con precisione i confini sulle guance e sotto il collo, per facilitare il lavoro.di ...

