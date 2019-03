Turchia in recessione | lira scende ai minimi contro il dollaro

finanza

(Di lunedì 11 marzo 2019)turca aigiornalieri di 5,4616ilper poi riprendersi rapidamente a 5,426 e ora segna lo 0,38% a 5,4457. Oggi il governo ha reso noti i dati sul PIL del quarto trimestre che ...

ilpost : La Turchia è in recessione: è la prima volta in 10 anni - DavidSassoli : Uscite stime Osce per Pil 2019: Italia - 0,2. Recessione piena e taglio di un punto rispetto alla previsione di aut… - BorroniAnna1 : RT @euronewsit: La Turchia in recessione economica -