Porsche - Una show car per i 50 anni della 917

quattroruote

(Di lunedì 11 marzo 2019) Laha realizzato unacar per celebrare i 50dal debutto917. La Casa tedesca ha diffuso la prima immaginevettura, confermando che il modello sarà esposto al museo di Stoccarda in occasione di una mostra tematica prevista dal 14 maggio al 15 settembre e denominata "Colours of Speed 50 Years of the 917". In quella occasione saranno presenti al museo 10 esemplari917 nelle varie versioni che si sono susseguite nel tempo e tra queste figura anche il telaio 001, restaurato dalla Casa madre.Unacar come puro esercizio di stile. La 917car è stata realizzata da un piccolo team di ingegneri e designer che hanno preso ispirazione dalla 917 numero 23 vincitrice nel 1970 a Le Mans con i colori rosso e biancoSalzburg. Le linee sono una rielaborazione in chiave moderna delle originali, senza appendici aerodinamiche fisse e con ...

notiveri : L'auto elettrica? Non è un giocattolo, ma la nostra prossima politica industriale: Motus-e risponde a Marco Bentivo… - motorionline : #Porsche917: i 50 anni di una leggenda del motorsport [FOTO] - @PorscheItalia @vmonzini - RiccardoXx1 : @fabiotrp1 @hjamala No mai salito, ma la Porsche ha una coppia che non ho mai sentito in nessun'altra macchina. È u… -