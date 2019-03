Marsiglia-Nizza 1-0

Balotelli ci ha preso gusto : gol vittoria in Marsiglia-Nizza e Mancini se la ride [VIDEO] : Mario Balotelli ancora una volta in rete col Marsiglia, adesso sono 5 i gol in 7 presenze con la nuova maglia dopo il mercato di gennaio Mario Balotelli non vuole smettere più di segnare, per la gioia del suo Marsiglia ed anche della Nazionale italiana di Mancini. Il centravanti italiano ieri ha deciso il derby contro la sua ex squadra, il Nizza, con un colpo di testa perfetto che ha battuto il portiere avversario. SuperMario ha messo a ...

Ligue1 : clou derby di Balotelli Marsiglia-Nizza : Ennesima atroce delusione per il Psg in Champions. Stavolta non e' bastato neanche il netto successo in trasferta per approdare ai quarti, quindi un'altra stagione buttata visto che il titolo in ...

Ligue 1 : il Marsiglia vola al quarto posto con Balotelli - vince il Monaco - Nizza k.o. : Nella 25esima giornata di Ligue 1 il Nizza di Vieira non riesce a rispondere al successo nel pomeriggio del Marsiglia per 2-0 sull' Amiens e crolla 3-0 sul campo dell' Angers . La squadra di Garcia, ...

Ligue 1 : il Nizza in 10 pareggia contro il Monaco - rallenta il Lione e va ko il Marsiglia : Nessun vincitore nel derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza: finisce infatti 1-1 tra Henry e Vieira, con i monegaschi in superiorità numerica per un tempo per il rosso a Sacko . Vantaggio di ...

Coppa di Francia : Marsiglia umiliato dall'Andrézieux - poker del Tolosa al Nizza. Avanti Psg e Monaco : Il PSG vince senza problemi sul campo de l Pontivy in Coppa di Francia, 4-0 il risultato finale, . Per il resto le sorprese non mancano: il Monaco vince solo 1-0 contro il Canet Roussillon, decisivo ...

Balotelli saluta Nizza : c'è il Marsiglia di Garcia : TORINO - Mario Balotelli e il Nizza stanno per separarsi. Dopo due anni e mezzo, il 28enne attaccante italiano prepara le valigie anche se il viaggio non sara' lungo visto che nel suo futuro ci ...

Mario Balotelli lascia Nizza e si accasa al Marsiglia : Vieira, tecnico del Nizza, senza mezzi termini scarica l’attaccante italiano. “Ci abbiamo provato ma è stato un fallimento”. Dopo due eccellenti