Limited Run Games sarà presente all' E3 2019 | confermato il supporto a PS Vita

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il publisherRunhache terrà una conferenza al prossimo E3, se non conoscete la compagnia dovete sapere che si occupa della pubblicazione in formato fisico di una grande varietà di titoli, spesso provenienti dal mondo indie.Come riporta Dualshockers, durante l'ultimo E3 sono stati annunciati 18 pubblicazioni fisiche per PS4, PSe Nintendo Switch di 18 titoli, tra cui l'acclamato Celeste. Se siete utenti PSvi consigliamo di tenere d'occhioRun, in quanto è uno dei pochi (se non l'unico) publisher ad averilalla portatile di Sony, dopo il termine della produzione in Giappone. L'E3si terrà dall'11 giugno fino al 13 dello stesso mese, una delle più importanti novità è rappresentata dall'assenza di Sony, inoltre anche EA ha affermato che non terrà nessuna conferenza (per concentrarsi maggiormente sui titoli), ...

