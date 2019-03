Il Tav o la Tav?

Tav - partono avvisi per i primi lotti. Moscovici : 'Errore dire che è un progetto negativo' : Riunione fra Roma e Parigi del consiglio d'amministrazione di Telt, chiamato a concludere la discussione sui bandi di gara della Torino-Lione sospesa lo scorso 19 febbraio. "Spero che i nostri amici ...

Salvini : "Partono i bandi Tav ma non solo : ci sarà uno shock sulle infrastrutture - alta velocità al Sud" : "Bisogna riavviare, da Nord a Sud, quei 300 cantieri fermi che rappresentano un Paese che non è quello dei cittadini ma era quello del Pd".

Tregua armata sulla Tav con Salvini che rilancia : ora choc sulle infrastrutture : La società Telt avvia le procedure di gara per partecipare all'opera. Il vicepremier ribadisce che la Torino-Lione andrà avanti e rilancia su altri 300 cantieri da sbloccare

Tav - Landini : “Rinvio per ragioni elettorali - scelta irresponsabile. Governo sblocchi immediatamente i cantieri” : “Hanno rinviato la decisione sulla Tav per ragioni elettorali, mi sembra chiaro. Hanno rinviato a dopo le elezioni europee ma non prendere alcuna decisione è un atto da un certo punto di vista irresponsabile: chi è al Governo deve assumersi la responsabilità di prendere una decisione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di una iniziativa su banche e lavoro. “Ci sarebbe bisogno di far ...

Tav - Ue : i bandi sono solo un primo passo : 14.14 La pubblicazione degli 'avis de marche' sulla Tav da parte della Telt "è un primo passo necessario" ma "ne serviranno altri" per scongiurare il rischio di perdere i fondi Ue. "Se i lavori non procedono come previsto a causa di ritardi o altre ragioni, il contributo Ue sarebbe ridotto in base al principio "se non usi i fondi li perdi". Lo ha puntualizzato il portavoce della Commissione Ue per i trasporti, Enrico Brivio, precisando inoltre ...

La verità - vi prego - sulla Tav : Ma davvero la Tav ci costa 20 miliardi, come dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in buona compagnia del mondo a 5 stelle? No, per l'Italia l'opera ha un costo inferiore a 5 miliardi, mentre il costo certificato della tratta transfrontaliera è di 8,6 miliardi. A spiegarlo, mettend

Tav : quando la matassa s’ingarbuglia - mettila in mano a un avvocato : A vederlo al Palazzo Ducale di Genova, venerdì pomeriggio, apparentemente a proprio agio mentre Lucio Caracciolo l’intervistava, nessuno avrebbe mai sospettato la guerra che infuriava attorno al suo governo. L’Avv. Prof. Giuseppe Conte, al pubblico che affollava la Sala del Gran Consiglio, ha snocciolato l’intero rosario delle sue rassicurazioni, fra Padre Pio e Walter Veltroni: ma sì, stiamo in Europa ma anche con Trump; vogliamo la Via della ...

Tav - Toninelli : "La Lega ha accettato la nostra impostazione" : È un Danilo Toninelli ottimista quello che si confessa a Il Fatto Quotidiano di oggi. Il ministro dei Trasporti vede letteralmente la luce in fondo al tunnel della Tav Torino-Lione: "C’è una novità importante nell’ultima lettera di Telt - dichiara il ministro - , perché precisa che negli inviti alle imprese a presentare candidature verrà inserita la facoltà per la stazione appaltante, cioè per la stessa società, ‘di non dare seguito in ogni ...

