Il loot di Anthem subirà delle sostanziali modifiche nel corso dei prossimi mesi

(Di lunedì 11 marzo 2019), almeno in queste prime fasi del suo ciclo vitale, non si è particolarmente distinto. Ovviamente il gioco mostra un ottimo potenziale, ma l'esperienza fornita da BioWare allo stato attuale non è quella che si aspettavano i giocatori. Per fortuna però la casa di sviluppo è già a lavoro per modificare tutti gli aspetti più criticati all'interno del titolo, uno dei quali legato al sistema diInfatti, come riportato da Gamerant, l'head of live service di BioWare Chad Robertson ha rivelato tramite profilo Twitter alcune informazioni suiaggiornamenti e le successive patch correttive per iling di, ovvero il sistema di progressione che regola ogni elemento dell'equipaggiamento. Robertson di base ha riconosciuto le problematiche del gioco, accettando anche le critiche della community, ma la casa di sviluppo è in stato di costante comunicazione con i suoi fan ...

