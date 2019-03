Il caffè? Il 21 marzo si paga con una poesia

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Julius Meinl: Pay With a PoemJulius Meinl: Pay With a PoemJulius Meinl: Pay With a PoemTom OdellJulius Meinl: Pay With a PoemJulius Meinl: Pay With a PoemJulius Meinl: Pay With a PoemJulius Meinl: Pay With a PoemJulius Meinl: Pay With a PoemJulius Meinl: Pay With a PoemJulius Meinl: Pay With a PoemChe cosa succederebbe se per qualche ora spegnessimo il telefono? Se al posto di un’e-mail leggessimo un buon libro? O se invece di chattare, provassimo a scrivere unaProbabilmente ci scopriremmo arguti lettori e autori talentuosi. Un po’ com’è accaduto agli artisti, letterati e poeti dei primi anni del XX secolo che affidavano a quelle lunghe ore spese nelle eleganti caffetterie viennesi le loro opere letterarie, artistiche, intellettuali. Il tutto davanti a fumanti tazze di, il «cibo» del loro genio creativo.Oggi Julius Meinl invita a fare lo stesso. La storica azienda di ...

MaxGramel : ‘Ragionavo poco fa con Barbablù e Conan il Barbaro sul manifesto che i giovani leghisti di Crotone «per Salvini pre… - doranapolitano : RT @DavideBoni: Buongiorno Signore e Signori , buon lunedì, buon 11 di Marzo si ricomincia ... caffè ? - DavideBoni : Buongiorno Signore e Signori , buon lunedì, buon 11 di Marzo si ricomincia ... caffè ? -