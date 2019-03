Vicenza | ubriaco alla guida travolge un bambino | arto inferiore amputato

Vicenza : amputata la gamba al bimbo di 14 mesi travolto da camionista ubriaco : E' stato arrestato il camionista che nel tardo pomeriggio di venerdì a Marostica, in provincia di Vicenza, ha perso il controllo del suo veicolo ed ha investito una famiglia. Tra le vittime dell'incidente vi era anche un bambino di 14 mesi che, in seguito all'impatto date le sue gravi condizioni, ha dovuto subire l’amputazione di una parte della gamba. In stato d'ebrezza travolge bambino di 14 mesi, arrestato Guidava in stato di ebrezza ...

Vicenza - mamma e figlio di 14 mesi travolti dal camion in fuga dal posto di blocco : bimbo gravissimo - l'autista era ubriaco. Ha rischiato linciaggio : mamma e figlio di 14 mesi travolti dal camion in fuga da un posto di blocco: è successo in provincia di Vicenza, in Veneto. Ha centrato con il camion una mamma e un passeggino nel quale...