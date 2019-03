Rally Messico 2019 | Sebastien Ogier conquista il successo sullo sterrato | secondo Ott

Al Rally del Messico è show Ogier-Ingrassia su C3 WRC : La magistrale dimostrazione dei sei volte campioni del mondo di rally è proseguita in un pomeriggio all'insegna del caldo, con temperature che si muovevano intorno ai trenta gradi. L'unico equipaggio ...

Mondiale Rally - Ogier e la Citroën vincono in Messico : Secondo successo stagionale per Sébastien Ogier e la Citroën: il sei volte campione del mondo è riuscito a vincere il Rally del Messico, precedendo la Toyota di Ott Tanak e la Ford del team M-Sport guidata da Elfyn Evans. Il francese della Citroën ha vinto anche la Power Stage finale, precedendo la Yaris di Kris Meeke per appena 25 millesimi di secondo, mettendo le mani sui cinque punti bonus.In aggiornamento

Rally Messico 2019 : Sebastien Ogier conserva il primato ad una giornata dalla fine - Evans e Tanak i primi inseguitori : Il francese Sebastien Ogier (Citroen) si conferma a proprio agio nel primo appuntamento stagionale su fondo sterrato e chiude in vetta anche la penultima giornata nel Rally del Messico 2019, terzo round del Mondiale Rally. Il sei volte campione del mondo WRC è stato il più regolare e costante del lotto nell’arco delle nove prove speciali in programma quest’oggi, riuscendo a conservare la leadership della classifica generale di tappa ...

Rally Messico - Ogier chiude al comando la prima tappa : 14''8 su Evans : Sprinta Sebastien Ogier. Il campione del mondo della Citroen vince quattro delle otto speciali della prima tappa del Rally del Messico e chiude al comando con un vantaggio di 14''8 su Elfyn Evans. Molto bene sugli sterrati d'alta quota del ...

Rally Messico 2019 : Sebastien Ogier al comando dopo la prima giornata su Evans e Meeke - attardati Tanak e Neuville : Sebastien Ogier (Citroen C3) chiude al comando la prima giornata del Rally del Messico 2019 dopo otto stage intensi che hanno messo alla prova i protagonisti. Il francese ha saputo tenersi lontano dai guai e ha chiuso con 14.8 secondi sul britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) e 21.1 sul suo connazionale Kris Meeke (Toyota Yaris). Quarta posizione per l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) a 37.1, quinta per il finlandese Esapekka Lappi (Citroen ...

DIRETTA Rally DEL MESSICO 2019/ Wrc - Streaming video e tv : si parte! : DIRETTA RALLY del MESSICO 2019: info Streaming video e tv, percorso e orari della prima giornata della terza gara del Mondiale Wrc, oggi 8 marzo 2019.

Rally Messico 2019 : Esapekka Lappi si impone nella prima speciale. Ogier chiude terzo : Ha preso il via nella notte italiana la terza prova del Mondiale 2019 di Rally e, dopo i paesaggi invernali ed innevati degli appuntamenti di Montecarlo e della Svezia, è il momento dello sterrato in Messico su percorsi lungo i quali gli equipaggi saranno messi a dura prova per via delle alte temperature e anche dell’altimetria, tenendo conto della zona montuosa della Sierra de Lobos e della Sierra Guanajuato, laddove si potranno ...

Rally Messico 2019 : continua la sfida a tre per il titolo tra Tanak - Ogier e Neuville nella prima prova stagionale su sterrato : Da giovedì 7 a domenica 10 marzo il Mondiale Rally 2019 si sposta in Messico per il terzo appuntamento della stagione, il primo su fondo sterrato. L’edizione 2019 del “Rally Guanajuato Mexico” si svilupperà prevalentemente a Leòn, quinta città più grande del Paese situata a 400 km dalla capitale, con le difficoltà più grandi per gli equipaggi che saranno legate alle temperature roventi (vicine ai 30°C) e all’altitudine, ...

Rally Messico 2019 : come vederlo in tv e streaming. Date e programma del fine settimana : Dal 7 al 10 marzo torna in scena il Mondiale 2019 di Rally. Dopo i prime due weekend nei quali la neve e i paesaggi tipicamente invernali l’hanno fatta da padroni, il Circus del WRC si prepara ad affrontare un tappa decisamente particolare viste le condizioni climatiche. Il round messicano sarà infatti il primo dei nove appuntamenti del 2019 su sterrato e questo aspetto rappresenterà un cambiamento radicale per i team che vorranno ...

Rally Messico - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Da giovedì 7 a domenica 10 marzo il Mondiale Rally 2019 si trasferisce in Sud America per il Rally del Messico 2019, terza tappa della stagione dopo le gare a Montecarlo e in Svezia. Prosegue la sfida iridata tra l’estone Ott Tanak, vincitore dell’ultima prova e leader della classifica generale, il francese Sebastien Ogier, sei volte campione del mondo WRC e trionfatore nel prologo di Montecarlo, ed il belga Thierry Neuville, secondo ...