Juventus - Jorge Mendes presente all’Allianz Stadium : il motivo : Juventus Jorge Mendes – Cancelo e Cristiano in panchina in vista dell’Atletico e, allora, in molti si sono chiesti: cosa ci fa Jorge Mendes allo Stadium? Il motivo è uno ed è ben preciso: la Juventus insegue il nuovo CR7. Il numero uno dei procuratori ha approfittato del viaggio a Torino per incontrare Fabio Paratici, ds dei […] L'articolo Juventus, Jorge Mendes presente all’Allianz Stadium: il motivo proviene da Serie A ...

Joao Felix-Juventus - Paratici incontra Jorge Mendes : i dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Fabio Paratici avrebbe incontrato Jorge Mendes a Torino per parlare di Joao Felix. Il giovane attaccante del Benfica, classe 1999, rappresenterebbe un chiaro obiettivo bianconero in vista del futuro. Tecnica, qualità e imprevedibilità nell’uno contro uno. Joao Felix potrebbe esser acquistato dalla Juventus e lasciato un altro […] L'articolo Joao ...

Calciomercato Juventus - asse Paratici-Jorge Mendes : pronti due colpi : Calciomercato Juventus – Paratici continua a preparare la Juve del futuro. Dopo Ronaldo e Cancelo, l’asse tra la Juventus e Jorge Mendes potrebbe arricchirsi di nuovi affari. Dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe incontrare l’agente portoghese: al centro del discorso soprattutto il difensore Ruben Dias. Nel vertice però si potrebbe parlare anche di Ruben ...