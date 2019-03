Anticipazioni Un posto al sole | Franco si prepara ad affrontare l' intervento al midollo

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) La soap opera 'Unal', in onda ogni settimana su Rai 3, riesce ad attirare l'attenzione del pubblico, mettendolo di fronte a numerosi colpi di scena. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi su Rai 3 dal 18 al 22 marzo sottolineano che Manlio non avrà intenzione di fermarsi: per tale motivo terrà bloccata sul terrazzo la povera Giulia. La donna non saprà come fare per uscire da questa situazione, mentre Renato e Raffaele si affideranno all'della polizia per risolvere la faccenda. Niko e Susanna non verranno avvisati dai familiari in merito a ciò che sta accadendo alla signora Poggi, perché i due ragazzi avranno il compito di occuparsi delle condizioni di Adele. I due innamorati decideranno di rimanere nell'attesa del responso dei medici, mentre all'interno di Palazzo Palladini la paura crescerà per tutte le persone presenti. Rimarrà la speranza che si possa ...

