Uccise per ' tempesta emotiva' | tenta suicidio

Uccise per 'tempesta emotiva' : tenta il suicidio in carcere/ Grave Michele Castaldo : Michele Castaldo, il 57enne che Uccise per "tempesta emotiva", ha tentato il suicidio in carcere dopo essersi imbottito di farmaci: è Grave

Fortuna e Alessandra - giovani donne Uccise dai compagni per gelosia : Messina e Napoli, due donne uccise in poche ore. In entrambi i casi ad essere fermato è stato il rispettivo compagno

Uccise per “tempesta emotiva” - il pg fa ricorso in Cassazione. I giudici : “La gelosia è stata considerata un’aggravante” : La Procura generale di Bologna farà ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Nella sentenza si fa riferimento alla perizia psichiatrica in cui si spiegava che l’uomo era in preda a una ‘tempesta emotiva’. L’ufficio giudiziario guidato dal pg Ignazio ...

Uccise a colpi di pistola papà cinese con la figlioletta in braccio : doppio ergastolo per il killer : di Elena Panarella La mattanza di Torpignattara, a distanza di sette anni, è ancora impressa nella memoria della gente che vive in queste strade. Quell'uomo sdraiato a terra sul marciapiede con la ...

Nanga Parbat - Tom Ballard disperso sulle stesse vette che Uccisero mamma Alison : L'obiettivo era di scalare la nona cima al mondo d'inverno, un'impresa difficile, quasi impossibile a detta degli esperti, e forse per questo particolarmente attraente per il trentenne britannico, ...

Uccise il marito violento a martellate dopo decenni di abusi : annullata condanna per omicidio : Sarah Challen, una donna inglese di 65 anni, Uccise a colpi di martello il marito che da decenni la umiliava in continuazione. condannata inizialmente per omicidio volontario, una corte ha stabilito che la pena è eccessiva e il processo andrà rifatto.Continua a leggere

Uccise il socio a coltellate - pena ridotta in appello per l'ex conduttore tv : La Corte d'assise d'appello che ha escluso l'aggravante della premeditazione per Alessandro Cozzi: cancellato l'ergastolo,è...

Cagliari - Uccise la vicina di casa per le parolacce del pappagallo : pm chiede l'ergastolo : Ha chiesto l'ergastolo il pm di Cagliari per il 47enne, Ignazio Frailis, accusato di aver ucciso con undici coltellate la sua vicina di casa di 60 anni, Maria Bonaria Contu. L'omicidio avvenne il 2 maggio del 2017. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che tra i due vi fossero dei diverbi a causa delle parolacce pronunciate dal pappagallo della signora nei suoi confronti. Il soggetto forse non sopportava il curioso ...

Cagliari - Uccise la vicina davanti alle amiche per “colpa” del pappagallo : chiesto l’ergastolo : Nell'aula della Corte d'Assise di Cagliari il procuratore aggiunto Paolo De Angelis ha chiesto il massimo della pena per il presunto omicida di Maria Bonaria Contu, sessantenne di Capoterra uccisa il 2 maggio 2017 con 11 coltellate mentre passeggiava con due amiche. Per il pm, Ignazio Frailis non ha alcun parziale vizio di mente.Continua a leggere

Uccise la fidanzata gettandola dal balcone : pena dimezzata per Dario Rizzotto : L'uomo era stato inizialmente condannato a 23 anni di carcere ma la Corte d’assise d’appello di Bologna ha rivisto il capo d'imputazione da omicidio volontario a preterintenzionale, portando la pena a 11 anni.Continua a leggere