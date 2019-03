Uccise l' ex compagna in «tempesta emotiva» | ora tenta il suicidio in carcere

ilmessaggero

(Di sabato 9 marzo 2019) Si è sentito demonizzato e hato il, ingerendo dei farmaci. È ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, Michele Castaldo,...

Agenzia_Ansa : Uccise la compagna 'in tempesta emotiva', ha tentato il suicidio in carcere a #Ferrara. L'uomo, reo confesso dell'o… - zazoomblog : Uccise lex compagna in tempesta emotiva: ora tenta il suicidio in carcere - #Uccise #compagna #tempesta #emotiva: - agnostico43 : Ferrara. Uccise compagna in preda a tempesta emotiva: tenta il suicidio in carcere. Ricoverato. Medici seguono boll… -