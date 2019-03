Il pisolino pomeridiano abbassa la pressione quanto i farmaci Uno studio

agi

(Di sabato 9 marzo 2019) Schiacciare unè in grado di ridurre lasanguigna tanto. Dopo aver riposato per un'ora a mezzogiorno, i livelli diarteriosa si riducono in media di 5 punti, un effetto simile all'assunzione dio alla riduzione di sale nella dieta. Questo potrebbe portare a una maggiore riduzione del rischio di attacco di cuore.Lo ha scoperto uno gruppo di medici dell'Asklepieion General Hospital di Voula (Grecia) in unopresentato all'American College of Cardiology a New Orleans. I ricercatori hanno monitorato 212 persone con unaarteriosa sistolica media di 130 mm/HG, un livello considerato poco sano. Ebbene, hanno rivelato che coloro che fanno un sonnellino durante il giorno beneficiano di una riduzione di 5 mm/HG della lorosanguigna."Il sonno di mezzogiorno sembrare i livelli di ...

