Il Barcellona non sbaglia | 3-1 in rimonta al Rayo Vallecano

(Di sabato 9 marzo 2019) Ilha appena battuto per 3-1 il. Partita non semplice per i catalani, sotto dopo 24′ minuti. Il gol ospite porta la firma di Raul De Tomas che calcia dal limite verso l’angolino basso di destra, battendo Ter Stegen. La reazione di Messi e compagni non si fa attendere e Piqué salta nell’area piccola su un calcio piazzato di Lionel Messi e trasforma di testa. Al 51′ è sorpasso Barca con un rigore perfetto di Messi, al 26esimo gol nella Liga.che prende il totale controllo del match e trova il terzo gol con Rakitic, su assist di Suarez. Nel finale traversa scheggiata da Messi su punizione.che mantiene il vantaggio di 7 punti sull’Atletico Madrid secondo, vittorioso nel pomeriggio, in casa contro il Leganes per 1-0.L'articolo Ilnon: 3-1 inalsembra essere il ...

