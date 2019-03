Guerra del latte | assalto armato a un camion A volto coperto | incendiano il mezzo

Guerra del latte - uomini incappucciati assaltano e danno alle fiamme una cisterna a Sassari : Un'autocisterna, adibita al trasporto di latte ovino, è stata fermata da uomini armati e incappucciati che, dopo aver fatto scendere l'autista, l'hanno data alla fiamme: è il quarto episodio simile in pochi giorni in Sardegna. L'ultimo caso si è verificato a Torralba, 24 ore dopo l'accordo raggiunto da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, Governo e Regione, che ha fissato il prezzo del latte a 74 centesimi.Continua a leggere

Corea del Nord - azzardo nucleare : le foto satellitari che svelano l'atto di Guerra di Kim Jong-un : La Corea del Nord potrebbe prepararsi a lanciare un missile balistico intercontinentale o spaziale. Lo rivelano alcune immagini satellitari, che mostrano un aumento dell'attività intorno a un sito noto come Sanumdong, dove Pyongyang ha assemblato la maggior parte dei suoi missili balistici e missili

Guerra del latte - un altro camion dato alle fiamme : Torralba, Sassari,, 9 marzo 2019 - Nonostante l'accordo raggiunto ieri , non si ferma la 'Guerra del latte' in Sardegna. Stamattina all'alba un altro camion che trasportava latte è stato incendiato ...

Guerra del latte - trovato un accordo : 74 centesimi ma poi si fa il conguaglio : In Prefettura a Sassari è stato raggiunto un accordo sul prezzo del latte. Il tavolo convocato dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani ha chiuso un'intesa che prevede 74 centesimi al litro, con l'...

Guerra del latte - intesa raggiunta sul prezzo per 74 centesimi al litro : C'è l'accordo sul latte . Il tavolo convocato dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani si è chiuso con un'intesa che prevede che il prezzo sia di 74 centesimi al litro , con l'impegno di un conguaglio ...

E’ Guerra alla Xylella - in piazza il popolo dell’olio : “Scende in piazza con i trattori la rabbia del popolo dell’olio contro la gestione inconcludente dell’emergenza Xylella che ha devastato milioni di ulivi in Puglia e dal Salento sta avanzando inesorabile verso Nord. Una strage provocata da errori, omissioni, ritardi e strumentalizzazioni che rischia di sfregiare per sempre il territorio e distruggere un intero tessuto ambientale, economico ed occupazionale. Non c’è più tempo da perdere per ...

Salone del Libro di Torino 2019 - presentata la prima edizione dopo la “Guerra” con Milano : Lingua spagnola, omaggi a Primo Levi, Sciascia e alle Marche di Leopardi. È stata presentata la prima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la prima dopo aver abbattuto la concorrenza di Milano. Rientrati i grandi editori, lo spazio per gli espositori aumenta a oltre 13mila metri quadrati.Continua a leggere

La storica decisione di Bergoglio : 'Apriamo gli archivi segreti su Pio XII - il papa della 2° Guerra mondiale' : Nel 1944, quando i tedeschi si preparavano alla ritirata, Pacelli era l'unica autorità non solo religiosa ma anche politica a essere rimasta nella capitale durante l'occupazione nazista.

Taranto : il Ministro dell’ambiente dichiara Guerra all’inquinamento : E’ di pochi minuti fa la dichiarazione di intenti del Ministro dell’ambiente, Sergio Costa, che dichiara dai microfoni di RAI Radio1 – “Ho mandato a Taranto l’Ispra, il braccio armato del ministero dell’ambiente e sono in costante contatto con il prefetto di Taranto. Insieme all’Arpa Puglia e alla struttura sanitaria, da oggi in poi andranno a verificare se questo allarme che e’ stato lanciato la ...

Diamanti in zone Guerra 1% del mercato : ROMA, 2 MAR - Sempre meno 'Diamanti di sangue' e sempre più 'Diamanti di pace'. E' questo il successo ottenuto dal Kimberley Process, l'accordo di certificazione che contrasta la vendita di Diamanti ...

Alloggi in amianto a Napoli Est - diffida dell'Asl al Comune : residenti sul piede di Guerra : I residenti del campo bipiani di Ponticelli portano avanti la battaglia per ottenere una soluzione abitativa dignitosa: sono oltre quattrocento le persone che da anni vivono nei prefabbricati ...

Venezuela - serve una soluzione pacifica per allontanare il rischio della Guerra di Trump : Parole chiare sul Venezuela le ha scritte di recente, anche sul Fatto Quotidiano, Pino Arlacchi. Arlacchi afferma giustamente che la vera causa della crisi che ha colpito il Venezuela sono le inique sanzioni decretate dagli Stati Uniti. Tali sanzioni violano i diritti umani del popolo Venezuelano impedendo l’accesso a beni essenziali come alimenti e medicinali. Nello stesso senso si è espresso di recente il relatore del Consiglio delle Nazioni ...

L’ascesa all’Olimpo del rock nel documentario sui Queen Days Of Our Lives - tra genio e Guerra con la stampa : In uno dei momenti più significativi del documentario sui Queen Days Of Our Lives possiamo ascoltare le parole di Roger Taylor alternate alla testimonianza di Freddie Mercury nel racconto della registrazione dell'album "News Of The World" (1977). I Queen si trovavano presso gli Wessex Sound Studios di Londra e, negli stessi giorni, i Sex Pistols erano impegnati nella registrazione dell'unico album in studio Never Mind The Bollocks. Freddie ...

Rinnovata e ampliata l'intesa tra Miur e l'Associazione delle Vittime Civili di Guerra : Il Ministro Marco Bussetti e il Presidente dell'ANVCG Giuseppe Castronovo hanno firmato, presso la sede del Miur, il rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ...