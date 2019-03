Genoa | Prandelli | ' Sconfitta che brucia | il calcio d' angolo da cui è nato il gol di Kucka

Parma-Genoa - Prandelli : “ci manca la giusta cattiveria” : Sconfitta per il Genoa nella gara di campionato contro il Parma, buona prestazione comunque per gli uomini di Prandelli, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo avuto le nostre occasioni, ci manca la cattiveria, la prestazione è stata buona, pensavo anche di poterla vincere la partita, ci è mancata la determinazione. Non era calcio d’angolo in occasione del gol di Kucka, dispiace, siamo molto ...

Parma Genoa formazioni probabili - le scelte di D'Aversa e Prandelli : Parma Genoa formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 27^ giornata del campionato tra oggi e lunedì 11 marzo. Nell'unica gara di sabato scenderanno in campo Parma e Genoa: la sfida sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con telecronaca di

Genoa - Prandelli : 'Il Frosinone si è solo difeso. Siamo ancora in pericolo' : Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 in casa col Frosinone: 'Dobbiamo accettare il risultato. Abbiamo provato a vincere trovando però un Frosinone arroccato. La gente e i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. L'unico ...

Genoa : Prandelli - voglio stadio carico : ANSA, - GENOVA, 2 MAR - "Domani voglio uno stadio carico a mille". L'allenatore del Genoa Cesare Prandelli lancia un messaggio ai tifosi per la gara con il Frosinone. Non sarà semplice vincere ma un ...

Genoa - Prandelli : 'Voglio un Ferraris 'carico a mille'' : Genova - Domani, domenica 3 marzo, al Ferraris arriva il Frosinone, e Cesare Prandelli non ha dubbi: 'È uno scontro diretto, sono 3 punti molto importanti . Match difficile, dovremo mettere in campo ...

Genoa - Prandelli : 'Mai visto uno come Romero a 20 anni' : ... per affermarsi compiutamente deve però correggere alcune cose che soltanto l'esperienza può garantire', le parole dell'allenatore rossoblù riportate dal Corriere dello Sport : 'Ad esempio deve ...

Chievo-Genoa - 0-0. Prandelli : 'Va bene così - ma restiamo in guardia' : Chievo - Genoa, la cronaca della partita 'No, non sono deluso. È un buon pareggio, ci prendiamo il punto e la soddisfazione di non aver subito gol. Certo dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, ...

Chievo-Genoa - le probabili formazioni : Prandelli rilancia Bessa : CHIEVO GENOA probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Marc’Antonio Bentegodi di Verona Chievo-Genoa, valido per la 25° giornata di Serie A. Chievo ormai con un piede in Serie B ma chiamato ad onorare fino alla fine il torneo. Il Genoa chiamato a confermare la bella affermazione di domenica scorsa con la Lazio e con […] L'articolo Chievo-Genoa, le probabili formazioni: Prandelli rilancia Bessa proviene da Serie A News ...