Casting per due cortometraggi a Bologna e Torino | ' Dio esiste' e ' Love Story'

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Nel mondo del cinema e della televisione non ci sono solamente le grandi e imponenti produzioni cinematografiche, italiane o internazionali che siano, ma anche i. Si tratta di short film non di rado davvero interessanti e che offrono comunque opportunità lavorative di adeguato livello. A tale proposito, sono tuttora aperte le selezioni di attori per il corto dal titolo Dio, le cui riprese verranno effettuate anel mese di maggio 2019, e quelle di attori e attrici per il corto dal titolo, che verrà girato anel corso della prossima estate.DioSelezioni attualmente in corso per la ricerca di un attore per ruolo da protagonista all'interno delo dal titolo Dio, diretto dal regista Antonio Benedetto. Le riprese verranno poi effettuate anel corso del prossimo mese di maggio. In particolare, la richiesta è ...

AbrgfxMHJy1pw4f : RT @vita_valery: ??CASTING DAY????PORNBLASPHEMY?? Domenica 24 marzo, Alessandria. SOLO PER TALENTI ESTREMI E BLASFEMI uomini/donne/trans/trav O… - enCASTingcalls : ITALY: attrice, 18-22, Italiano (fluente), per corto a Roma #italy #roma #italian #castingcall #actor #audition… - enCASTingcalls : ITALY: attore uomo, 25, Italiano (fluente), per music video a Torino [P] #italy #torino #italian #castingcall… -