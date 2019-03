Busta paga e cedolino | conguaglio contributi e Tfr Inps | quando arriva

termometropolitico

(Di sabato 9 marzo 2019)e TfrCircolareperCon la circolare numero 123/2018 l’ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni didi fine anno 2018 per i datori di lavoro privati non agricoli che usano la dichiarazioneva Uniemens. Le ultime notizie sullasono dunque da considerarsi nella recente circolare dell’Istituto di previdenza in merito aldi fine anno. Infatti, nella premessa l’specifica gli obiettivi della circolare, finalizzati a fornire indicazione sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di, riguardanti l’anno 2018, in merito alla corretta quantificazione dell’imponibilevo, con un riferimento alla misura degli elementi variabili della retribuzione.: termine per ildi fine ...

FimCislBergamo : Corso di Formazione per delegati FIM-CISL : lettura BUSTA PAGA - antonel52837259 : RT @tatazzurra1: Ministro @matteosalvinimi lei elogia la flatax ???????io lavoro 12 ore al giorno e nella mia busta paga 1/4 del mio stipendi… - darkpand : RT @Lolicchia: Quando scioperi NON TI PAGANO, quindi, come sopra, scioperare per stare un giorno a casa non è una genialata: meglio un gior… -