STAR TREK | DISCOVERY - Recensione 2x06 The Sounds of Thunder e 2x07

lostinaflashforward

(Di venerdì 8 marzo 2019) La seconda stagione diprosegue e chiude la prima metà di stagione con due episodi legati fra loro, sebbene abbiano due approcci completamente diversi. Passando da un ritorno a casa per Saru al ricongiungimento più disatteso della stagione, la serie continua a sperimentare nuovi metodi ed exploit narrativi, alcuni molto più efficaci di altri, lasciando molti spunti di riflessione che approfondiremo più avanti, dopo aver visionato quanto accaduto in questi due episodi.2x01 "BROTHER"Il sesto episodio, "Theof", con regia di Douglas Aarniokoski e scritto da Bo Yeon Kim e Erika Lippoldt (gli stessi che hanno curato il terzo Short"The Brightest"), si apre con Saru, il quale, nel suo diario personale, racconta delle sue radici Kelpiane e di come la sua prospettiva sia cambiata dopo aver superato il Vahar'ai:"We all come from somewhere. ...

FrancielliLPS : Marquei como visto Star Trek: Discovery - 1x10 - Despite Yourself - FrancielliLPS : Marquei como visto Star Trek: Discovery - 1x9 - Into the Forest I Go -