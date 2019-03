Spazio | capsula Crew Dragon | la Russia si congratula con Nasa e SpaceX

SpaceX : dopo il successo della capsula Crew Dragon - Elon Musk è pronto a mandare astronauti nello Spazio : Elon Musk si prepara a un’altra delle sue imprese ambiziose: permettere alla Nasa, con l’aiuto della sua azienda spaziale SpaceX, di inviare austronauti nello spazio da suolo statunitense per la prima volta da quasi un decennio. E per la prima volta in assoluto su un dispostivo commerciale. Oggi infatti, alle 14.45 italiane, e’ avvenuto senza problemi l’ammaraggio al largo della Florida di Crew Dragon, la capsula spaziale ...

Spazio : oggi il rientro della capsula Crew Dragon SpaceX - splashdown nell’oceano : E’ in programma oggi, 8 marzo, il rientro della capsula Crew Dragon SpaceX: si sgancerà dalla Stazione Spaziale alle 08:31 e cinque ore dopo lascerà l’orbita terrestre per rientrare in atmosfera, testando pesantemente il suo scudo termico. Lo splashdown è atteso al largo della Florida alle 14:45. “Direi che il rientro ipersonico è probabilmente la mia più grande preoccupazione“, aveva dichiarato la settimana scorsa Elon ...

Spazio : la capsula Crew Dragon di Space X in arrivo alla Stazione Spaziale : La capsula Crew Dragon della Space X in dirittura d’arrivo verso la Stazione Spaziale Internazionale. A partire dalle 9.30 italiane e’ prevista la manovra che alle 12.00 la portera’ ad agganciarsi in modo autonomo alla Stazione orbitale. La capsula non avrà cioè bisogno dell’aiuto del braccio robotico, come accade per le navette Dragon della SpaceX utilizzate come cargo. Il momento dell’aggancio segnera’ il ...

SpaceX - capsula in volo senza equipaggio/ Video - Usa pronti a tornare nello Spazio : E' iniziata la missione della SpaceX, la capsula della Nasa con l'obiettivo di riportare gli astronauti nello spazio il prima possibile