Sampdoria | contro l' Atalanta si cambia maglia FOTO

Sampdoria - ansia per Quagliarella : in dubbio per la partita contro l’Atalanta : Fabio Quagliarella in dubbio per la partita fra Sampdoria e Atalanta: uscito malconcio dal match contro la Spal, l’attaccante ha svolto solo allenamento in piscina e fisioterapia Sfida delicata per la Sampdoria nella 27ª Giornata di Serie A: di scena al Luigi Ferrari il match contro l’Atalanta che mette in palio punti importanti per la zona Europa League. Giampaolo potrebbe dover rinunciare a Fabio Quagliarella, il bomber del ...

E' slittato l'incontro tra i vertici della Sampdoria

Cessione Sampdoria - slitta l’incontro : tutti i dettagli : Cessione Sampdoria – La Sampdoria pensa al presente con l’obiettivo di conquistare un ottimo risultato alla fine del campionato ma il pensiero è rivolto inevitabilmente anche al futuro ed in particolar modo alla Cessione del club. E’ slittato l’incontro con i rappresentanti del fondo americano York Capital previsto inizialmente per la giornata di oggi a Londra. La trattativa però prosegue e dovrebbe continuare anche ...

L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 - Spalletti : mi sarebbe piaciuto avere Icardi nello spogliatoio : L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 e resta salda al terzo posto. In gol D'Ambrosio per il momentaneo vantaggio interista al 28' della ripresa, due minuti dopo arriva il pari di Gabbiadini, i ...

LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Sampdoria: Audero; Bereszynski,

Inter - possibili molti cambi per Spalletti contro la Sampdoria : Lautaro al posto di Icardi : La ventiquattresima giornata di campionato, la quinta del girone di ritorno, vedrà l'Inter affrontare la Sampdoria allo stadio Meazza domani pomeriggio alle ore 18,00 in una gara importante per la corsa Champions. I nerazzurri sono terzi in classifica con 43 punti, a +4 sul Milan quarto e a +5 su Atalanta, Roma e Lazio. Per questo motivo sarà importante portare a casa i tre punti per tenere a distanza le squadre dietro, approfittando anche dello ...

Cessione Sampdoria - incontro nelle ultime ore : fumata grigia : Sono ore calde in casa Sampdoria, la squadra è concentrata sul campionato ed in particolar modo sull’importante gara contro l’Inter ma nel frattempo si pensa anche e soprattutto al futuro del club con la possibilità di un passaggio di proprietà. nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra il vicepresidente Antonio Romei e alcuni emissari del fondo statunitense, per il momento la fumata è stata grigia. L’uomo di ...

Sampdoria - Quagliarella : 'Riscattiamoci contro Inter' : Roma - Sedici gol in campionato e assoluto leader della Sampdoria, Fabio Quagliarella suona la carica dopo l'inaspettato ko casalingo col Frosinone. Premiato questa sera a Chiavari Rete d'Argento , ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “incontro con Vialli? Ecco la verità” : Cessione Sampdoria – “Io non vendo e lo ripeto. E non ho ricevuto offerte. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere?”. Sono le importanti dichiarazioni di Massimo Ferrero, numero uno blucerchiato. “Voglio portarla a vincere qualcosa – ha detto a RMC Sport – Vialli me lo ricordo come calciatore ma non l’ho mai ...

Sampdoria - Filippo Tortu in visita a Bogliasco. Incontro e foto con Quagliarella : Una sorpresa a Bogliasco nel quartier generale della Sampdoria, dove nel pomeriggio la squadra di Marco Giampaolo ha ricevuto la visita del velocista azzurro Filippo Tortu, primatista nazionale dei ...

Sampdoria - Saponara sul rigore annullato contro la Juve : “è stato veramente pesante da digerire” : “Se devo essere sincero giocare per la Sampdoria e’ un concetto che un giocatore percepisce anche da avversario. Quando entri a Marassi l’atmosfera e’ troppo particolare. Gia’ dal riscaldamento la Gradinata Sud e’ piena e le vibrazioni sono forti sin dai primi momenti, la carica e’ grandissima”. Sono le parole di Riccardo Saponara ai microfoni di Dazn in vista della partita di campionato ...

Contro la Sampdoria a rischio Allan e Insigne : Spazio a Hamsik e Zielinski? Una cosa sono le difese d’ufficio davanti ai giornalisti, un’altra il rapporto diretto con la squadra. Oggi i quotidiani riportano le sensazioni e le parole di Ancelotti ai giocatori dopo la sconfitta con il Milan in Coppa Italia. Sia Il Mattino che il Corriere dello Sport sottolineano che sono due i calciatori a rischio dopo la brutta prestazione di San Siro: Allan e Insigne. Che, ricordiamolo, non hanno ...

Quagliarella nella storia raggiunge il record di Batistuta : la Sampdoria domina 4-0 contro l’Udinese [FOTO] : 1/20 Foto LaPresse ...

Sampdoria - Quagliarella punta a Batistuta : contro l'Udinese si può : Una suggestione, non un'ossessione. Alla Sampdoria sono convinti che il record storico, sempre in gol per undici gare consecutive di serie A, conquistato da Batistuta nel novembre 1994 e ormai a un ...