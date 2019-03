Roma | un’altra rivoluzione | dopo Di Francesco saluta anche il ds Monchi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Unastravolta, in attesa dellache arriverà in estate, con l’unico obiettivo di centrare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Il giorno dell’arrivo nella Capitale del nuovo allenatore, Claudio Ranieri, coincidecon l’addio del direttore sportivo. Il dirigente spagnolo ha deciso di lasciare e risolvere il proprio contratto con due anni di anticipo sulla scadenza: scelta inevitabilel’esonero del tecnico Eusebio Die il legame sempre più freddo con il presidente James Pallotta.Se Di, nonostante la semifinale di Champions League dello scorso anno, ha pagato risultati altalenanti, un gioco mai decollato e per ultima l’eliminazione contro il Porto,sconta soprattutto una campagna acquisti estiva fallimentare, escluso l’arrivo del giovane Nicolò Zaniolo. Per lui ...

