Perugia | costruzione moschea di Umbertide | indagati ex sindaco Pd e 4 suoi ex assessori

(Di venerdì 8 marzo 2019) Sonoper abuso d’ufficio in relazione alla delibera di giunta con cui venne è stato concesso l’ampliamento del terreno dell’Associazione culturale islamica di. Lo stesso terreno sul quale sono poi partiti i lavori per ladella. L’alloradel Pd e oggi deputato, Giampiero Giulietti, e quattrodella sua giunta, sono stati quindi iscritti nel registro deglidal sostituto procuratore della Repubblica di, Gemma Miliani. A riportare la notizia è il Corriere dell’Umbria. Giulietti è statodidal 2004 al 2013 e da allora deputato fino al 2018.(immagine di repertorio)L'articolodiexPd e 4exproviene da Il Fatto Quotidiano.

