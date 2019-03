McLaren Senna GTR - Svelata la versione definitiva

quattroruote

(Di venerdì 8 marzo 2019) A un anno esatto dalla presentazione al Salone di Ginevra, laha svelato tutti i dettagli delladi produzione dellaGTR. Derivata dallastradale, la supersportiva da pista utilizza una meccanica evoluta e un'aerodinamica totalmente aggiornata: sarà costruita in soli 75 esemplari, ognuno dei quali è stato già venduto con prezzi a partire da 1,1 milioni di Sterline più tasse equivalenti a 1,28 milioni di euro. Tutte le vetture saranno costruite a Woking, dove saranno personalizzate dal reparto Mso a seconda delle richieste dei clienti: le prime consegne sono previste per il prossimo mese di settembre.Ancora più potente. A spingere i 1.188 kg della GTR è presente lapiù estrema del V8 4.0 biturbo di Woking, nome in codice M840TR. Dotato di turbine twin scroll a controllo elettronico, l'otto cilindri arriva a erogare 25 CV in più rispetto alla ...

