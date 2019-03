Marostica | camion investe mamma e bimbo di 14 mesi

blogo

(Di venerdì 8 marzo 2019), in Viale Monte Grappa, intorno alle 17 di oggi pomeriggio, venerdì 8 marzo 2019, unha investito una donna e il passeggino con dentro undi soli 14. Il piccolo è stato sbalzato dal passeggino ed è finito a terra. Ora è in gravi condizioni ed è ricoverato presso l'Ospedale di Padova, dove è stato trasportato con l'elicottero. La madre è ferita, ma non è in pericolo di vita.Con la donna e il bambino c'erano anche il marito e un altro figlio, che sono rimasti incolumi. Ilista, secondo le prime testimonianze, stava cercando di evitare un posto di blocco perché aveva paura di essere sottoposto all'alcoltest, infatti, secondo chi lo ha visto, era in evidente stato di ebbrezza. Trasportava dei bancali di legno e viaggiava ad alta velocità. A un certo punto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un muretto di un'area verde ...

