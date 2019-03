L' otto marzo e il decreto Pillon Le idee di Donne per la Chiesa

otto marzo : “Io ex uomo violento - vi racconto come si può cambiare” : "Oggi quando guardo la mia famiglia non vedo più la paura, ma i loro sorrisi". A Fanpage.it, nel giorno della Festa della Donna, il racconto di Gennaro, un ex uomo violento che grazie alla terapia psicologica ha imparato a gestire la rabbia e non esprimersi attraverso la violenza. "Non dimentico quello che sono stato, mi resterà come un marchio, ma oggi sono uomo che ama ed è amato".Continua a leggere

Buon otto marzo a Silvia Romano - rapita in Kenya da cento giorni e 'dimenticata' : Silvia Romano è stata sequestrata più di cento giorni fa in un piccolo villaggio del Kenya, Chakama, a soli 80 km dalla Malindi di Briatore & company. Qui la ragazza svolgeva un'attività di volontariato con la ong Africa Milele. Silvia si occupava in particolare dei bambini del villaggio e non aveva paura, perché voleva vivere nel mondo libera, seppur donna, seppur giovane. Più di cento giorni sono passati e le ultime notizie ufficiali ...

Scaletta e ingressi per i concerti di Antonello Venditti a Roma l’8 e il 9 marzo per Sotto il segno dei pesci : I concerti di Antonello Venditti a Roma rinnovano l'appuntamento del cantautore Romano con i fan per Sotto il segno dei pesci, a 40 anni dal rilascio dell'iconico album del quale interpreterà tutte le canzoni. Il tour approda nella Capitale nel giorno del compleanno di Antonello Venditti, storicamente festeggiato sul palco e quest'anno su quello del Palazzo dello Sport, con una doppietta che risuonerà della musica contenuta nell'album ...

otto marzo : Zervino - Umofc - - 'le donne portatrici di speranza' per curare le piaghe aperte del mondo : ... famiglie senza tetto, senza terra, senza istruzione, senza cibo e senza lavoro, quando la scienza e la tecnologia applicate ad un'ecologia integrale ci permetterebbero di vivere fraternamente e di ...

LA POSTA DEI LETTORI / otto marzo al fianco delle donne di tutto il mondo : ... libera le coscienze individuali e anche dei politici dalle cause reali di tali povertà che sono tutte politiche, di politica economica, volutamente anti-sociali, anti-collettive, anti-comunitarie, ...

otto marzo a teatro tra monologhi e cabaret : Detto questo, la Milano teatrale si colora di rosa almeno fino al weekend con spettacoli comici, meno comici, drammaticissimi, sulla condizione della donna. L'evento più popolare è in piazza San ...

Incontri - iniziative e visite nei musei : l 'otto marzo a Palermo : ... la Giornata internazionale della donna celebra il mondo femminile con visite gratuite nei musei, spettacoli e Incontri a tema. Dallo sciopero femminista globale di Piazza Castelnuovo, organizzato in ...

otto marzo - creatività oltre le quote rosa : Non fosse stato per l'infelice e sgradevole uscita di un ex campione del mondo, il friulano di nascita Fulvio Collovati, sull'incompatibilità - diciamo così - tra il mondo femminile e quello del ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale per la Giornata internazionale della donna : VALENZA - Il Teatro Sociale celebra la Giornata internazionale della donna con un evento speciale, sotto le insegne di Oltre l'otto marzo. Lo fa sabato 9 marzo alle 21 con due spettacoli rigorosamente al femminile, La donna che sbatteva nelle porte e I monologhi della vagina . Il Teatro si apre ad una serata straordinaria che raccoglie il tributo della comunità alla Festa ...

otto punti per l’8 marzo : le proposte di Wired per una vera festa della donna : donna seduta su una sedia, di Pablo Picasso, all’asta da Sotheby’s, Londra. (foto: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s) di Alessia Albertin Ogni anno, l’8 marzo diventa l’occasione per pubblicare statistiche che fanno il punto sulla condizione della donna in Italia e nel mondo, per attirare l’attenzione sulle discriminazioni ancora fin troppo presenti in Italia, per evidenziare gli ambiti più lontani dal raggiungimento ...

