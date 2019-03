Governo ultime notizie : tensione sulla Tav - lunedì partono i bandi - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Tav - le ultime notizie sul vertice di Governo. Live - : Alta tensione nel governo per il via ai nuovi bandi per la Torino-Lione che vanno avviati entro lunedì. Il premier: "Orientamenti M5s-Lega restano contrapposti, siamo oggettivamente in una situazione ...

Tav - le ultime notizie sul vertice di Governo. Live - : Alta tensione nel governo per il via ai nuovi bandi per la Torino-Lione che vanno avviati entro lunedì. Il premier: "Orientamenti M5s-Lega restano contrapposti, siamo oggettivamente in una situazione ...

Governo ultime notizie - Tav Torino Lione : significato - pro e contro. “No crisi” : Governo ultime notizie, Tav Torino Lione: significato, pro e contro. “No crisi” Ancora lontano dal risolversi l’empasse interno all’esecutivo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Nessun accordo dopo l’ultima riunione di stanotte durata ben 5 ore. “Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi” ha fotografato in breve la situazione il capo pentastellato Luigi Di Maio. “Non sono stato eletto per bloccare ma per ...

Pil non cresce - Boccia "colpa del Governo"/ Ultime notizie - Renzi contro Di Maio-Salvini : "Paese bloccato" : Istat, zero crescita Pil: Boccia, Confindustria,, 'è colpa del Governo'. Conte, 'era previsto': Renzi contro Di Maio-Salvini, 'Paese bloccato'.

Il Governo di Haiti ha annunciato che le note celebrazioni del Carnevale quest’anno non si terranno a causa delle proteste delle ultime settimane : Il governo di Haiti ha annunciato che le note celebrazioni di Carnevale dell’isola quest’anno saranno cancellate a causa delle manifestazioni di protesta delle ultime settimane. Migliaia di manifestanti stanno periodicamente occupando strade e piazze per chiedere le dimissioni del presidente Jovenel Moise,

Ultime notizie di oggi : news di cronaca e politica dal Governo - : Le principali notizie di mercoledì 27 febbraio: dall'atteso vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un al caso Pell. La politica, con il primo via libera del Senato al decretone. E la cronaca, dall'Italia e dal mondo

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Albania : assalto al Governo - 16 febbraio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Albania: manifestanti in piazza assaltano il palazzo del governo, caos e scontri , 16 febbraio 2019,

Il Governo contro Bankitalia : dal taglio alle stime di crescita alle “porte girevoli” - le ultime tensioni : Ma la tesi sostenuta dalle forze politiche di maggioranza, stando alla quale chi avrebbe dovuto controllare ed evitare i crack bancari non l’avrebbe fatto non è il solo elemento di frizione tra una parte del governo e la banca centrale...

Il Governo contro Bankitalia : dal taglio alle stime di crescita alle 'porte girevoli' - le ultime tensioni : ...6%, possibile recessione a fine 2018 La gelata sulle stime di crescita per il 2019 e l'allarme recessione Il 18 gennaio arrivano le nuove stime di Bankitalia sulla crescita dell'economia italiana . ...

Pensioni ultime notizie : domanda Quota 100 - cosa fare se cade il Governo : Pensioni ultime notizie: domanda Quota 100, cosa fare se cade il governo Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano i dubbi di tutte quelle persone che stanno pensando di uscire con Quota 100. La domanda più frequente negli ultimi giorni è la seguente: cosa succede se dovesse cadere il governo? Non si tratta semplicemente di essere menagrami, ma si sa che nel nostro Paese i governi, anche quelli dove le parti sembrano ben salde, non durano ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tav - alta tensione nel Governo - 3 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, 3 febbraio 2019, ultim'ora: tensione nel governo su Tav, duro scontro M5s-Lega infatti sulla Torino-Lione. Maltempo in tutta Italia

Contratto scuola - stipendi docenti e Ata ultime notizie : ‘Governo ricordi le promesse’ : Le ultime notizie legate al rinnovo del Contratto scuola sono strettamente collegate con i dati ufficiali Istat riguardanti la contrazione dell’economia italiana nel quarto trimestre 2018 (-0,2 per cento). D’altro canto, è impossibile spendere se molte famiglie vivono una situazione di disagio economico. Per quanto riguarda i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono particolarmente interessanti i dati ufficiali Istat relativi ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 con età minima è pronta. Requisiti Governo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 con età minima è pronta. Requisiti governo Requisiti Quota 100 del governo con età minima prevista Sul tema delle Pensioni ultime notizie si tocca ancora una volta il tema delle misure pensate per superare la Legge Fornero. Si parla ovviamente di Quota 100 e Quota 41, a cui poi si aggiunge Opzione Donna, la cui proroga dovrebbe arrivare a breve. Arrivati al 18 luglio il punto della situazione attuale ...