Fermati in 4 per il cadavere dell' albanese trovato murato a Senago

I tre Fermati hanno finto di scusarsi per l'aggressione precedente poi hanno violentato la 24enne : Il racconto shock della giovane: "Ero annientata dalla paura". Dopo il fatto i tre giovani si sono tagliati la barba per non farsi riconoscere.

Nomine pubbliche - Cdp approva liste per i vertici di Fincantieri - Italgas e Snam : conFermati Bono - Gallo e Alverà : Nomine nel segno della continuità per la gestione di Fincantieri, Italgas e Snam, con un riconoscimento dell’azionista pubblico alla gestione degli amministratori delegati Giuseppe Bono, Paolo Gallo e Marco Alverà che verranno confermati per un nuovo mandato. L’indicazione è per una conferma anche del presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo. Mentre Alberto Dell’Acqua sarà il nuovo presidente di Italgas (sostituendo Lorenzo Bini ...

Tre giovani Fermati per lo stupro della ragazza nella Circumvesuviana : Una linea difficile La stazione di San Giorgio a Cremano è già finita più volte sotto i riflettori della cronaca: appena un mese fa sono stati ripristinati i murales di Massimo Troisi e Alighiero ...

Fermati tre ragazzi per la violenza sessuale sulla 24enne nella Circumvesuviana di Napoli : Sono tre i ragazzi tra i 18 e i 20 anni per i quali è stato emesso un fermo di polizia giudiziaria per la l'episodio di denunciata violenza sessuale accaduto nella stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana, treno locale che collega Napoli con l'hinterland intorno al Vesuvio. All'individuazione dei presunti responsabili dell'abuso ai danni di una 24enne con problemi psicologici hanno contribuito sia racconto della ragazza, ...

ConFermati i domiciliari per i genitori di Renzi : Il gip del tribunale di Firenze, Angela Fantechi, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli . I genitori dell'ex premier, accusati di bancarotta e ...

Pretty Solero e Ugo Borghetti Fermati per possesso di cocaina - hashish e marijuana : Stando a quanto riportato in queste ore dal noto quotidiano romano il Messaggero, e rapidamente rilanciato da molti utenti sui social, nonché da blog ed altre testate giornalistiche, lunedì sera Pretty Solero e Ugo Borghetti, rapper, esponenti della sempre più popolare Love Gang – molto conosciuta a Roma, ma ormai nota anche ben al di fuori del raccordo anulare – sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine per possesso di stupefacenti, nello ...

Omicidio Ashley Olsen : conFermati 30 anni di carcere per Cheik Diaw : La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando nei suoi confronti la condanna inflitta in appello a 30 anni...

Serie A - Giudice Sportivo : in cinque Fermati per un turno : ROMA - Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A Eugenio Tenneriello ha assunto le sue consuete decisioni dopo le gare della sesta ...

In isolamento i due Fermati per gli spari a Manuel : contestata la premeditazione : Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono a Regina Coeli: venerdì è fissata l’udienza di convalida. Le indagini sui clan della malavita organizzata che si contendono il controllo del territorio. Il padre del nuotatore ricevuto dal questore

Manuel - anche premeditazione per Fermati : 15.10 Ai due ragazzi fermati per il ferimento di Manuel Bortuzzo viene contestato il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e da motivi abietti. I pm hanno trasmesso la richiesta di convalida del fermo al gip, che deve fissare l'interrogatorio. Intanto, il padre di Manuel si è recato in Questura per incontrare e ringraziare gli investigatori. Si è rivolto a loro, definendoli "i miei angeli".

