Caso Cucchi | tra le carte dei carabinieri spunta una relazione segreta sull’autopsia 

Caso Cucchi - il pm : 'Carabinieri avevano una relazione segreta sull’autopsia di Stefano' : Un nuovo colpo di scena riaccende i riflettori sul controverso "Caso Cucchi". Il pm di Roma Giovanni Musarò. durante il processo ha rivelato che i carabinieri erano in possesso di una relazione preliminare, datata 30 ottobre 2009, in cui venivano riportati i risultati preliminari relativi all'autopsia eseguita sul corpo del giovane geometra morto all'ospedale Sandro Pertini di Roma, mentre era sottoposto alla custodia cautelare. La relazione ...

Sul Caso Cucchi la Lega ha un'altra opinione : Roma, 1 mar., askanews, - Sul caso Cucchi 'c'è un indirizzo mediatico, da sempre, che non rispecchia in toto quello che accade nel processo. Ad esempio non si parla del processo parallelo ai medici. ...

Caso Cucchi - nuove prove di false verità e depistaggi : raggirato anche ex ministro Alfano : "Si è svolta una partita a carte truccate sulle spalle della famiglia Cucchi e a questo punto - incalza il pm Musarò - è in gioco la credibilità di un intero sistema". Parole come pietre quelle pronunciate ieri dal pm Giovanni Musarò nel corso dell'udienza del processo bis per la morte di Stefano Cucchi che vede imputati cinque carabinieri, tre per omicidio preterintenzionale, avrebbero pestato il 32enne provocandone la morte, e due per falso e ...

Ci sono nuove prove sui depistaggi nel Caso Cucchi : sono state mostrate ieri durante la testimonianza dell'allora comandante provinciale dei carabinieri di Roma

Il depistaggio sul Caso Cucchi : "Anche Alfano indotto a riferire il falso" : "In questa vicenda si è giocata una partita truccata, con carte segnate. Una partita giocata sulle spalle di una famiglia: qui c'è in gioco la credibilità di un intero sistema". Parole dure quelle ...

Cucchi - il pm : dai carabinieri ad Alfano dati falsi per ricostruire il Caso : Emergono nuove prove di depistaggio. Durante l'udienza che vede imputati 5 carabinieri, il pubblico ministero parla di vicenda truccata, sostenendo che perfino il ministro dell'Interno, venne ...

Caso Cucchi - il pm : “Alfano disse il falso in Aula ingannato dagli atti fasulli prodotti dai carabinieri” : L’ex ministro della Giustizia, Angelino Alfano, “dichiarò il falso” di fronte al Parlamento sul Caso Cucchi, sulla base di una “serie di annotazioni falsificate” da parte dei carabinieri. È quanto emerge dai nuovi documenti depositati dal pm Giovanni Musarò nel processo per la morte di Stefano Cucchi. Durante l’udienza odierna, ha testimoniato il generale Vittorio Tomasone, comandante interregionale a Napoli, ...