Calciomercato Genoa | Lerager | Felice qui ma sogno la Premier

Il Calciomercato oggi – Affari Milan-Genoa - l’obiettivo arriva dalla Polonia : Il calciomercato oggi – Si è da poco conclusa la finestra di calciomercato ma le squadre di Serie A sono al lavoro per il futuro. Il Milan si prepara per la fondamentale gara di campionato contro l’Atalanta, scontro fondamentale per la qualificazione in Champions League, rossoneri alla ribalta dopo l’ultima campagna acquisti ed in particolar modo con l’arrivo di Piatek, il polacco sempre più determinante. Il Milan pensa anche al ...

Calciomercato Milan - dopo Piatek occhi su un altro polacco : ecco chi è Bartosz Zynek - affare con il Genoa? : Calciomercato Milan – Il Milan si prepara per la fondamentale gara di campionato contro l’Atalanta, scontro fondamentale per la qualificazione in Champions League, rossoneri alla ribalta dopo l’ultima campagna acquisti ed in particolar modo con l’arrivo di Piatek, il polacco sempre più determinante. Il Milan pensa anche al futuro e ha messo gli occhi su un altro calciatore della Polonia, stiamo parlando di Bartosz ...

Il Calciomercato oggi – L’incredibile ‘affare’ Juve-Genoa ed il futuro di Kiyine : Il calciomercato oggi – Caos nelle ultime ore per l’operazione di mercato portata avanti da Juventus e Genoa, nel dettaglio sul trasferimento in rossoblu del centrocampista Sturaro per una cifra di riscatto di 16.5 milioni di euro, dubbi da parte del giornalista Maurizio Pistocchi: “Sturaro torna al Genoa per 16.5mln di euro: nel 2014 secondo la Gazzetta, era stato pagato dalla Juve 5.5 mln di euro. Senza giocare mai, il suo valore è ...

Calciomercato Serie A : Genoa - già riscattato Sturaro : Particolari le condizioni del riscatto: al Grifone sarebbe bastato un puntoUn vecchio proverbio diceva ‘per un punto Martin perse la cappa’, oggi invece il punto – quello del Genoa – è bastato per l’acquisto di un giocatore. Proprio questa condizione – tanto singolare quanto semplice da raggiungere – era il vincolo che ha fatto scattare da parte del Genoa l’obbligo di riscatto di Stefano Sturaro ...

Calciomercato Genoa - i dettagli dell’acquisto di Sturaro : Il Genoa è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Sassuolo ed adesso guarda con fiducia al proseguo della stagione. Nel frattempo il centrocampista Stefano Sturaro è un calciatore rossoblu a titolo definitivo, l’ex Juventus si era trasferito il prestito al Genoa durante il mercato di gennaio e dopo il verificarsi di alcune condizioni contrattuali previste nel contratto è scattato l’obbligo di riscatto. La ...

Calciomercato Genoa - Sturaro : «La Juventus mi ha dato tantissimo» : E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare, vincere e sacrificarsi per un obiettivo, tutte ...

Calciomercato - chiusa la sessione : gli ultimi movimenti di Genoa e Sampdoria : Les jeux sont faits. chiusa la sessione invernale del Calciomercato. Genoa e Sampdoria molto attive, rossoblù che chiudono alcune trattative in uscita, con Romulo che passa alla Lazio e Sandro all'...

Calciomercato Genoa - ufficiale : preso Radovanovic dal Chievo : GENOVA - Finisce l'avventura gialloblu di Ivan Radovanovic : il centrocampista serbo, classe 1988, al Chievo dall'estate 2013 dopo le esperienze con Bologna , Novara e Atalanta , proseguirà la sua ...

Calciomercato Lazio - dal Genoa arriva Romulo : ROMA - Romulo - Lazio: ora è ufficiale. La società biancoceleste, infatti, ha prelevato il calciatore dal Genoa in prestito con diritto di opzione. Questa la nota del club capitolino: " La S.S. Lazio ...

Calciomercato Lazio - preso Romulo : arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto : Nuova esperienza in vista per Romulo, che si trasferirà alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una trattativa nata negli ultimi giorni di mercato e collegata alla cessione di ...

Calciomercato Lazio - affare fatto con il Genoa per Romulo : i dettagli dell’operazione : Il club di Lotito ha raggiunto l’accordo con il Genoa per il trasferimento in biancoceleste di Romulo Colpo in entrata per la Lazio, che si assicura le prestazioni sportive di Romulo. Il club biancoceleste ha praticamente definito l’affare con il Genoa, regalando a Simone Inzaghi l’esterno che cercava. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, che la società di Lotito deciderà se esercitare al termine ...

Calciomercato - Milan : spunta il nome del genoano Romulo a centrocampo (RUMORS) : Il Milan ha bisogno di un ultimo rinforzo e i vari tentativi da parte della società e i vari nomi accostati alla squadra rossonera ne sono la prova. Si sta lavorando ancora per un esterno d'attacco, anche se le possibilità sembrano poche, a meno di un occasione low cost dell'ultimo minuto. Intanto, il Milan guarda anche in casa del Genoa, essendo in ottimi rapporti con il presidente Preziosi e dopo aver chiuso da pochi giorni l'affare che ha ...

Calciomercato Genoa - è rivoluzione : altri nuovi innesti - come cambia l’11 per Prandelli [FOTO] : 1/14 Marco Bucco/LaPresse ...

Calciomercato - le trattative nella notte : sondaggi di Samp - Bologna e Parma - scatti di Genoa e Cagliari : Ultime ore caldissime di Calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio della Sampdoria per Mattia Destro, si attende una risposta del Bologna ma soprattutto di Mihajlovic con i nuovo tecnico che dovrà dare un giudizio sull’ex Milan. La Roma si muove per la difesa si segue Domagoj Vida del Besiktas, il calciatore è ...