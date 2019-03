calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Domenica giocherà come sempre con la casacca nerazzurra, ma Josipavrebbe potuto giocare con quella della Sampdoria.Motivo? Lo sloveno èmoltoa vestire blucerchiato, come lui stesso afferma in un’intervista concessa a Sky Sport 24: “Ero moltoSampdoria – si legge – ma poi è arrivata la chiamata di Sartori e le cose sono cambiate“.Bergamaschi e liguri, come detto, domenica si scontrano. Ecco le parole dell’ex Palermo e Fiorentina: “Loro palleggiano bene, la Samp è una squadra forte, sarà una battaglia dura come tutte quante, poi giocano in casa, ma se noi ripetiamo le ultime prestazioni possiamo fare un grande risultato. Questo cammino è divertente per noi giocatori, per l’ambiente e per tutti quanti, anche per i nostri giovani che crescono giorno dopo giorno. Ricordo ancora la partita con il ...

CalcioWeb : #Atalanta, retroscena #Ilicic: 'Sono stato vicino alla Samp' - CosenzaChannel : Due giocatori raggianti a fine gara DOrazio e #Izco. L'argentino parla del connazionale dell' #Atalanta e svel… -