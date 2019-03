Anche la Liguria vuole essere autonoma

Anche 8 imprese della Liguria parteciperanno dal 16 al 19 febbraio alla 5° edizione di Beer Attraction a Rimini : Rimini, 11 febbraio 2019 " Beer Attraction cresce e si rinnova. Oltre 600 aziende, con un aumento da 7 a 10 padiglioni , Beer Attraction continua a crescere e a propiziare business. Giunta alla sua ...

Anche la Liguria punta all'autonomia : Milano, 11 feb., askanews, - Anche la Liguria punta all'autonomia differenziata, sulla scia di Lombardia e Veneto. L'iter sarà infatti avviato 'entro fine febbraio', ha annunciato il presidente della ...

Reddito di Cittadinanza Anche in Liguria - ecco tutto quello che c'è da sapere : ... che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro le prossime due settimane, , dovranno essere laureati in Economia, Scienza Politiche, Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia e Scienze ...

Meteo - allerta neve in Liguria : la situazione/ Ultime notizie - primi fiocchi Anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

GIORNI DELLA MERLA - ALLERTA NEVE IN LIGURIA/ Maltempo in Nord Italia : nevischio Anche al s : ALLERTA NEVE in LIGURIA e al Centro-Nord: i GIORNI DELLA MERLA e le previsioni meteo. Genova e Milano imbiancate a partire da domani

Allerta Meteo Liguria : domani attesa neve - Anche a bassa quota : Allerta Meteo codice “giallo” per neve in Liguria: l’avviso è valido dalle 6 alla mezzanotte di domani, mercoledì 23 gennaio, su tutto il centro ponente. “L’azione combinata delle basse temperature e dell’umidita’ dara’ luogo, a partire dalla prima mattinata di domani, a precipitazioni diffuse, a carattere nevoso soprattutto nell’entroterra di centro-ponente“, spiega Arpal. “Resta ...

Genoa-Milan alle 15 di lunedì “fa molto discutere” : Anche il presidente della Liguria Toti interviene a gamba tesa : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha parlato del tanto discusso spostamento della gara Genoa-Milan La decisione di far giocare la partita di campionato Genoa-Milan di lunedì (21 gennaio) alle 15.00 ”fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare e si potesse tornare a giocare in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento, che ...