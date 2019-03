Alessandra uccisa dal fidanzato | papà sconvolto Il fratello in tv | «Ci vorrebbe la pena

Alessandra uccisa dal fidanzato - il padre : “Tanta - troppa violenza… non so come spiegare” : Lo strazio del padre di Alessandra Immacolata Musarra la 23enne uccisa dal fidanzato 26enne in casa a Messina. A ritrovare il corpo senza vita della giovane è stato proprio il genitore allarmato da un messaggio che in realtà era stato inviato dal killer per depistare le indagini e accusare un ex di lei.Continua a leggere

Alessandra uccisa in casa - aveva 23 anni. Il fidanzato confessa : «L'ho ammazzata io» : Una ragazza di 23 anni di Messina, Alessandra Immacolata Musarra, è stata trovata morta nel letto della sua casa, uccisa dal fidanzato, il 26enne Christian Ioppoli. Il giovane,...

Un cartellone in strada per ricordare Alessandra - la ballerina investita e uccisa nel Napoletano : Un cartellone per le strade per Mugnano per ricordare Alessandra Madonna, la 24 enne di Melito trascinata uccisa dall'auto dell'ex fidanzato, Giuseppe Varriale, poi condannato per omicidio stradale. '...