8 marzo | solo il 27% delle persone crede che ci sia parità tra uomini e donne

Giornata internazionale della donna Che sia una festa ma l'8 marzo non deve essere solo mimose e discoteca : Molte sono le donne a cui sono dedicate le pagine di cronaca, il più delle volte, nera. Troppe le donne vittime di una società maschilista, che le annienta nell'anima. Numerose le donne che ...

Università Insubria : 'Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - tra diritto e cultura'. Non solo 8 marzo : Il Didec , Dipartimento di diritto, economia e culture dell'Università dell'Insubria, nell'ambito di un accordo di collaborazione con Regione Lombardia, propone il progetto: «Prevenzione e contrasto ...

Si accendono i motori - ma non solo : un marzo ‘pazzerello’ ricco di sport - il calendario di tutti gli eventi del mese : Tantissimi gli eventi sportivi da non perdere nel mese di marzo: il calendario con tutti gli appuntamenti marzo inizia a regalare le prime giornata dei caldo e l’inverno gelido piano piano lascia sempre più spazio ad una tiepida primavera, con l’arrivo della quale il calendario sportivo inizia ad infittirsi di appuntamenti. marzo è per eccellenza il mese del motorsport: iniziano infatti finalmente i Mondiali di MotoGp e F1, ma ...

Non solo mimose : un 8 marzo tra incontri - musica e teatro : Alla conclusione buffet vegetariano > L'iniziativa SESTO CALENDE - Per tutto il fine settimana spettacoli, fiori e tanti eventi organizzati da commercianti ed esercenti della cittadina - Il programma ...

Just Cause 4 e Fallout 4 sono solo alcuni dei titoli che entreranno a marzo nell'Xbox Game Pass : Dopo aver annunciato qualche giorno fa l'arrivo di Just Cause 4 nel catalogo di Xbox Game Pass, Microsoft ha svelato la lista degli altri titoli che saranno disponibili nel suo popolare servizio nel mese di marzo. Come riporta WCCFTECH, dal 6 marzo gli abbonati potranno mettere le mani su LEGO Batman 2: DC Super Heroes, titolo targato Traveller's Tales pubblicato nel 2012. Dal 14 dello stesso mese saranno invece disponibili F1 2018 e con Fallout ...

Il segreto anticipazioni : cosa succede entro FINE marzo? Torna Gonzalo ma non solo : cosa succederà a Il segreto entro FINE marzo 2019? Oltre al ritorno inaspettato di Gonzalo Castro (Jordi Coll) a Puente Viejo, i telespettatori dovranno salutare momentaneamente Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la quale verrà apparentemente assassinata dal primogenito di Pepa (Megan Montaner). Ricapitoliamo tutto quello che succederà nel nostro post di anticipazioni. Gonzalo riTorna a Puente Viejo e spara a Francisca Nel corso di una ...

Fast & Furious - Solo parti originali - Italia 1/ Streaming video del film - 4 marzo - : Fast & Furious - Solo parti originali è l'offerta della prima serata di oggi, 4 marzo 2019, di Italia 1. Si tratta del quarto film della nota serie

FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI - ITALIA 1/ Curiosità sul film - 4 marzo - oggi - : FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI è l'offerta della prima serata di oggi, 4 marzo 2019, di ITALIA 1. Si tratta del quarto film della nota serie

Fast & Furious Solo parti originali film stasera in tv 4 marzo : cast - trama - curiosità - streaming : Fast & Furious Solo parti originali è il film stasera in tv lunedì 4 marzo 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Fast & Furious Solo parti originali film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Fast and FuriousUSCITO IL: 17 aprile 2009GENERE: AzioneANNO: 2009REGIA: Justin Lincast: Vin Diesel, Paul Walker, ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo 2019 oggi (3 marzo) : Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi domenica 3 marzo si disputano le Finali di Specialità al Trofeo di Jesolo 2019, la Classicissima della Ginnastica artistica giunge al termine con l’assegnazioni dei titoli sui singoli attrezzi per entrambe le categorie in gara (juniores e seniores). Si preannuncia un pomeriggio davvero molto ricco e avvincente al PalaArrex con le migliori otto ragazze che si sfideranno nelle varie specialità con l’obiettivo di salire sul podio, ...

Ginnastica artistica - Trofeo di Jesolo oggi (2 marzo) : programma - orario d’inizio - tv e streaming. Come seguire la Classicissima : oggi sabato 2 marzo andrà in scena la prima giornata del Trofeo di Jesolo 2019, Classicissima della Ginnastica artistica giunta alla sua 12^ edizione. Al PalaArrex si disputerà uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero calendario internazionale della Ginnastica artistica, in laguna ne vedremo davvero delle belle con tantissime campionesse pronte a mettersi in luce e a scaldare i motori in questo avvio di stagione. Al ...

Annunciati i giochi PlayStation Plus di marzo 2019 - da ora solo su PS4 : Microsoft attacca, Sony risponde! E lo fa naturalmente con i giochi in regalo con PlayStation Plus di marzo 2019. Titoli, questi, chiamati a contrastare i Games With Gold dell'azienda rivale, e che per la prima volta potranno essere scaricati solo su PlayStation 4. Se prima anche PlayStation 3 e la portatile PlayStation Vita consentivano a tutti gli abbonati al servizio Plus di mettere in download una selezione gratuita di videogame, ora la ...

Diabolik Sono Io - il docu-film al cinema solo l'11 - 12 - 13 marzo : ... le sorelle Giussani, grazie a un'intervista 'senza tempo' riemersa dalle Teche Rai, un materiale preziosissimo, che insieme ai 'Super8 ritrovati' dei viaggi di Angela e Luciana attorno al mondo, ...

Firenze e le feste (non solo quelle dei Medici) : in un libro-calendario il Capodanno del 25 marzo e le altre storie : Avete già pensato cosa fare a Capodanno? Non manca molto: poco più di un mese. Non in via Sarpi a Milano né nelle comunità ebraiche. Ma a Firenze: il Capodanno fiorentino infatti cade il 25 marzo e si festeggia ancora, anche senza cenone, spumante e botti. Dal Duemila viene ricordato con una sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina, ma la città era talmente legata al proprio scandire dell’anno che quando Papa Gregorio XIII inaugurò ...