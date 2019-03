Vaccino MPR e autismo | un nuovo | ampio studio conferma che non c' è nessun legame

Morbillo - nuovo studio conferma : il Vaccino MPR non provoca autismo. “Su questa questione - la scienza è consolidata” : Il vaccino contro Morbillo, parotite e rosolia (MPR) non aumenta il rischio di autismo e non provoca l’autismo nei bambini che sono a rischio, secondo un nuovo studio condotto su oltre 650.000 bambini. I ricercatori dello Statens Serum Institut della Danimarca hanno utilizzato un registro demografico per valutare se il vaccino MPR aumentasse il rischio di autismo nei bambini nati in Danimarca tra il 1999 e il 2010. Un totale di 657.461 bambini è ...

