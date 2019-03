Tav | Giuseppe Conte e la surreale nota dopo il vertice | Abbiamo capito una

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : 'Decido io - poi voi...'. M5s nel sacco : Anche il premier e il ministro dell'Economia lo sanno, come sanno che in ballo ci sono 800 milioni di euro di fondi Ue che si volatilizzerebbero in caso di 'No' all'alta velocità Torino-Lione. L'...

Giuseppe Conte - mossa disperata sulla Tav : "Decido io - poi voi...". M5s nel sacco : "Decido io, poi starà a voi smentirmi o meno". Giuseppe Conte ha provato la mediazione, per 5 ore. Ma di fronte al muro del Movimento 5 Stelle, irremovibile sul no alla Tav, ha scelto di procedere con le maniere forti, cercando un'ulteriore sponda dalla Francia, a cui ha chiesto un confronto sui cos

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : 'Accordo? No - pronti a far cadere il governo' : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi, al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in 'dirittura d'arrivo' e ha escluso crisi di governo,, il M5s ...

Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la Tav entro venerdì : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la TAV entro venerdì. Conte ha detto che «Oggi c’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l’analisi costi benefici. Domani sera alle 20,30, faremo

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : "Accordo? No - pronti a far cadere il governo" : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi (al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in "dirittura d'arrivo" e ha escluso crisi di governo), il M5s minaccia di far saltare il banco nel caso in cui venisse realizzata l'opera. Le parole sono quelle del

Tav - Giuseppe Conte : "Si decide entro venerdì" : "Non possiamo decidere oggi o domani sui bandi. Ma puntiamo di decidere sul Tav entro venerdì. Il governo non cadrà perché prenderemo una decisione nell'interesse nazionale", Queste le parole del premier Giuseppe Conte a margine del vertice a Palazzo Chigi sulla Tav con i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.La questione continua a spaccare il ...

Giuseppe Conte ferma la mini-Tav : "Mai aperto a questa ipotesi" : Il premier dice no alla mini-Tav. Non c'è nessuna trattativa in corso all'interno del governo per realizzare la variante dell'opera. Lo assicura Palazzo Chigi che, in una nota, smentisce l'ipotesi secondo la quale Giuseppe Conte aveva aperto a questa prospettiva. Il premier, si legge nel documento, "non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav né ha mai richiesto un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici dell'opera, ...

