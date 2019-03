Roma | Manuel Bortuzzo in piscina un mese dopo essere stato ferito nella sparatoria video

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) La gara più difficile è appena iniziata per. Questa volta non c’è il cronometro da battere: il nuotatore non ha bisogno di confrontarsi con qualche avversario, eppure sta superando tutti i record nei tempi della riabilitazione, che prosegue più veloce del previsto. È passato poco più di undal 3 febbraio, quando fuper sbaglio da due balordi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, mentre si trovava con la sua ragazza a, in zona Axa Casal Palocco.Per un folle errore di persona, gli aggressori – oggi in carcere – gli spararono tre volte da uno scooter. Il colpo di pistola che l’ha centrato gli ha procurato una lesione del midollo spinale, paralizzandolo. Ma l’atleta non si è arreso ed oggi, finalmente, è potuto tornare inper continuare il percorso intrapreso per riuscire a recuperare l’uso delle gambe....

